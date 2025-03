Tristo Bánovčaniek prichádza o prácu: Nemci zatvárajú veľký podnik na Slovensku, pracovali v ňom samoživiteľky. Minister Tomáš hlási pomoc

Spoločnosť Eterna pôsobila na pracovnom trhu v Bánovciach nad Bebravou takmer 30 rokov. Od roku 1997 zamestnávala veľké množstvo ľudí na výrobu nemeckých košieľ, no v súčasnosti jej pracovníci trpia. Spoločnosť s viac ako 300 zamestnancami je v konkurze, zatvára výrobu, prepúšťa a od konca minulého roka nevyplatila mzdy. Minister práce Erik Tomáš (Hlas) oznámil, že štát preto podá pomocnú ruku, zamestnanci peniaze dostanú aj s možnosťou novej práce.

Eterna na Slovensku spadá pod nemeckú centrálu Eterna Mode. Ukončenie výroby v Bánovciach nad Bebravou spoločnosť oznámila ešte vlani s tým, že k nemu dôjde koncom marca. O prácu tak príde 302 ľudí. Nemecké vedenie firmy rozhodnutie odôvodnilo rastúcimi nákladmi. Ako však upozorňuje konateľ slovenskej pobočky v Bánovciach Marek Holubek, nemecká centrála od decembra neposiela peniaze na mzdy.

Nevidel ich ani on, ani pracovníčky – 98 % zamestnancov tvoria ženy. Ako informoval portál Tvnoviny.sk, väčšina ľudí mala pôvodne skončiť už na konci vlaňajška, zvyšok v marci. Plánovalo sa tiež vyplácanie odstupného podľa odpracovaných rokov.

Foto: TASR, Jaroslav Novák erik tomáš Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas) prichádza na 73. schôdzu vlády SR v Bratislave 12. februára 2025.

To sa však nenaplnilo, zamestnankyne pracujú dodnes a bez peňazí. Medzi ženami pracujúcimi v Eterne sú aj samoživiteľky, ktoré ledva prežili aj v čase, keď mzdu ešte dostávali. „Nedostal som výplatu ja ani ony. Čakáme na peniaze z centrály Eterna Mode. Nedostali sme financie na odstupné, na mzdy do budúcna, ba dokonca ani na januárové výplaty. Komunikácia je hrozná,“ cituje Holubka televízia Markíza.

Konkurz

Štvrtého marca začal Okresný súd v Trenčíne konkurzné konanie voči bánovskej Eterne. Výrobca košieľ podal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok sám. V období najväčšieho rozmachu vyrábal 8 000 kusov odevov denne, v súčasnosti iba 2 000.

To, že spoločnosť nevypláca mzdy, potvrdil pre TASR Inšpektorát práce v Trenčíne. Inšpektor práce v rámci protokolu o výsledku inšpekcie nariadil štandardne odstrániť zistený nedostatok, a teda doplatiť zamestnancom nevyplatené mzdy.

„Voči spoločnosti bolo začaté konkurzné konanie, na základe ktorého si zamestnanci môžu uplatniť dávku garančného poistenia v príslušnej Sociálnej poisťovni,“ ozrejmila hovorkyňa služobného úradu Lenka Sadovská.

Čítajte aj Nezhody v Hlase? Poslanec Becík spochybňoval opatrenia vlády k slintačke, Šutaj Eštok si ho zavolal na koberec

Pomocná ruka štátu

Minister práce Erik Tomáš v pondelok (31. 3.) na tlačovej konferencii oznámil spoločnosti Eterna a jej pracovníkom pomoc. „Keď 28. novembra spoločnosť Eterna oznámila hromadné prepúšťanie, nebola to smutná správa len pre zamestnancov a zamestnankyne, ale aj pre celé mesto a región,“ uviedol šéf rezortu práce s tým, že splní všetky zákonné náležitosti a pracovníkom pomôže.

Zamestnancom chce ministerstvo pomôcť v dvoch rovinách: po prvé, preplatiť im nezaplatené výplaty, a po druhé, pomôcť im pri hľadaní novej práce. Ušlé mzdy budú z garančného fondu preplatené 297 odobám, z ktorých väčšinu tvoria šičky

„Prvých 30 platieb pôjde už dnes – tým, ktorí skončili 28. februára. Zvyšní zamestnanci budú uspokojení takýmto spôsobom v apríli,“ uviedol Tomáš. Štát ľuďom na účty pošle spolu s ušlými mzdami aj nevyplatené odstupné. Celková suma nemôže presiahnuť 4 290 eur, čo je maximálna výška garančného fondu na jedného zamestnanca.

Čítajte aj Takmer 20 rokov pôsobil na obrazovke, ďakoval mu aj Bödör. Kto je nový minister Samuel Migaľ?

Rezort im zároveň začal hľadať náhradnú prácu v Bánovciach aj v okolitých okresoch. Tvrdí, že v spolupráci s vedením mesta, Trenčianskym samosprávnym krajom a konateľom spoločnosti Eterna sa už podarilo nájsť nové pracovné miesta pre 116 zamestnankýň. V prípade ostatných pracovníčok budú v úsilí pokračovať.

„Spoločnosť Eterna neodchádza zo Slovenska kvôli nejakým slovenským špecifikám,“ uviedol Tomáš s tým, že firma zatvára aj fabriky v Rumunsku a Macedónsku a presúva výrobu do Ázie za lacnejšou pracovnou silou. Tvrdí, že to možno vnímať pozitívne, keďže Slovensko by už nemalo byť krajinou lacnej pracovnej sily.

Smutný príbeh

Firma na svojej stránke informuje, že začiatkom tohto storočia v závode v Bánovciach nad Bebravou pracovalo 850 ľudí. Hneď po páde železnej opony sa usilovala o výrobu aj na českom území vtedajšieho Česko-Slovenska, no ako spomína jej bývalé vedenie, prostredie bolo chaotické a ovplyvnené komunistickým systémom.

Nové tisícročie však začalo už s úspešným podnikom na Slovensku. Eterna sa stala prvou odevnou spoločnosťou na svete, ktorá získala certifikát Oeko-Tex Standard 100plus. Ten pokrýval celý výrobný reťazec – od švajčiarskych tkáčov a finišerov cez montáž v Nemecku, Rakúsku a na Slovensku až po oddelenie logistiky v Passau. Aj pekné príbehy sa však končia, a ako píše firma: „Kríza COVID-19 je z veľkej časti za nami, no jej dopad stále pretrváva v mysliach mnohých.“

Čítajte aj Opozícia chce pre konsolidáciu zmraziť platy poslancom. Michelko: Politici by do toho vstupovať nemali

„Niektorí stratili príbuzných a priateľov alebo sa vyrovnávajú s následkami choroby. Obavy o zdravie a istotu zamestnania spolu s problémami spojenými s prácou z domu a riadením domáceho vzdelávania dohnali mnohých ľudí na hranice ich možností a následné otrasy pocíti aj Eterna,“ vysvetľuje spoločnosť.

Dodáva, že ekonomickú situáciu výrazne ovplyvňuje aj ruská, nevyprovokovaná invázia na Ukrajinu. „Zásoby plynu v Nemecku sa zmenšujú a ceny energií rastú,“ upozorňuje nemecká firma. „Je to čas zložitých zmien a prevratov,“ dopĺňa spoločnosť.

Čítajte aj Kotlár na vláde čítal svoju analýzu o vakcínach meniacich ľudí na kukurice. Z úradu odišiel rýchlo a bez vyjadrenia

„Spoločnosť si každoročne navyšovala náklady zvyšovaním cien elektriny, plynu a náhradných dielov. Najväčšou zložkou nákladov sú však mzdy, ktoré sa pohybujú na minimálnej úrovni. Každoročné zvyšovanie nás dostalo do nelichotivej situácie,“ uviedol pred časom pre TASR riaditeľ bánovského závodu Holubek.

Spoločnosť ohlásila hromadné prepúšťanie aj na príslušnom úrade práce. Pomoc zamestnancom okrem bánovskej firmy deklarovala aj ďalšia odevná spoločnosť v meste – Hüsler Produktion, ktorá sa špecializuje na výrobu pracovných odevov a košieľ. „Firma prejavila záujem pomôcť prijatím nových zamestnancov,“ informovala bánovská radnica koncom februára.