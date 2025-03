Od stredy potrebujú Európania na vstup do Británie elektronické cestovné povolenie

Európski občania smerujúci do Spojeného kráľovstva budú musieť mať od stredy povolenie na vstup do krajiny. Zmena dlhoročných pravidiel cestovania podľa britskej vlády posilní bezpečnosť hraníc.

Elektronické cestovné povolenie (ETA) sa dá v najbližších dňoch kúpiť online za desať libier (12 eur), od 9. apríla sa zvýši na 16 libier (19,2 eur). Ide o podobný systém ako v Spojených štátoch, a od 2. apríla bude povinný pre všetkých európskych návštevníkov Británie. Na začiatku roka bol tento systém zavedený pre občanov USA, Kanady a ďalších krajín bez vízovej povinnosti.

Registrovať sa môžu prostredníctvom aplikácie alebo na webe gov.uk, a to najneskôr tri pracovné dni pred cestou. „Žiadosti sa vypĺňajú individuálne pre každého cestujúceho vrátane detí, ich spracovanie prebehne približne do troch dní, no upozorňujeme, že výnimočne môže byť schvaľovací proces dlhší, preto odporúčame nenechať si registráciu na poslednú chvíľu, keďže bez platnej ETA nebude cestujúcim umožnený vstup do Spojeného kráľovstva,“ informovalo ministerstvo zahraničných vecí SR.

Žiadateľ musí predložiť fotografiu pasu a tváre. Celý proces trvá približne desať minút. Žiadosť je po schválení platná na všetky ďalšie vstupy do krajiny v období nasledujúcich dvoch rokov. Ak je žiadosť úspešná, ETA sa digitálne prepojí s pasom žiadateľa.

Požiadať o ETA je nevyhnutné pred vstupom do krajiny či už ide o turistiku, služobnú cestu, alebo tranzit cez Spojené kráľovstvo. Nevzťahuje sa na osoby, ktoré už majú v Spojenom kráľovstve udelené dlhodobé víza, prípadne štatút usadlíka z EÚ.

„Cestujúcu verejnosť upozorňujeme na obozretnosť vzhľadom na existenciu rôznych podvodných internetových stránok, ktoré sa pokúšajú záujemcov nalákať na rýchlejšie či jednoduchšie vybavenie autorizácie,“ dodal rezort.

„Digitalizáciou imigračného systému pripravujeme pôdu pre bezkontaktnú hranicu Spojeného kráľovstva,“ uviedla začiatkom tohto mesiaca britská ministerka pre migráciu Seema Malhotraová. „Rozšírenie systému ETA po celom svete potvrdzuje náš záväzok zvyšovať bezpečnosť prostredníctvom technológií a inovácií,“ priblížila.

Cestujúci leteckých spoločností, ktorí do Británie vstupujú bez fyzického prekročenia hranice sú z tohto systému vyňatí po nátlaku letiska Heathrow, ktoré sa obávalo straty počtu cestujúcich. Výnimku má aj letisko v Manchestri. ale malo by ísť o dočasné výnimky, ktoré môžu podliehať budúcim zmenám.