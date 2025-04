Vila pre Rašiho v lukratívnej časti Bratislavy sa predražuje, do registra pribudla ďalšia zmluva

Video

Do centrálneho registra zmlúv pribudla zmluva na „takticko-bezpečnostné opatrenia určeného objektu“. Cena bez DPH je 489 906,23 eura, s DPH sa celková suma vyšplhala na viac ako 600-tisíc eur.

Čo si ale máme pod pojmom „takticko-bezpečnostné opatrenia“ predstaviť? „Realizácia stavebných prác a úprava elektroinštalácií za účelom zvýšenia bezpečnosti určeného … s cieľom eliminácie/zníženia rizika proti zaplaveniu objektu dažďovými a splaškovými vodami, proti výpadkom elektrickej energie, zabezpečenia stability (statiky) okolitého terénu proti jeho zborteniu vytvorením oporných múrov a proti neoprávnenému vniknutiu osôb a iným bezpečnostným rizikám,“ píše sa v zmluve.

Realizátorom opatrení je bratislavská firma, ktorá má dohodnuté dielo dokončiť „do desiatich týždňov odo dňa riadneho odovzdania staveniska objednávateľom“, ktorým je kancelária Národnej rady SR.

Podľa uzavretej zmluvy sa však môže lehota predĺžiť. „Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo 60 mesiacov,“ uvádza sa v zmluve.

Celková cena vily v bratislavskom Starom meste na Gorazdovej ulici sa tak vyšplhala už na viac ako štyri milióny eur. Kúpna cena objektu bola v roku 2019 2 590 000 eur, projektová dokumentácia objektu vyšla štát na 33 350 eur, rekonštrukcia zatiaľ stála 957-tisíc eur, interiér vyšiel na 171-tisíc eur a najnovšie pribudli teda „takticko-bezpečnostné opatrenia“ za viac ako 600-tisíc eur.

Rašiho za predsedu Národnej rady zvolili minulý týždeň 79 hlasmi v tajnom hlasovaní. Raši doteraz pôsobil ako minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Post predsedu parlamentu nebol obsadený od apríla 2024, keď vtedajší predseda NR SR Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Funkciu dočasne zastával podpredseda Národnej rady Peter Žiga (Hlas), ktorý bol poverený právomocami predsedu.

Na post predsedu Národnej rady si nárokoval aj predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Premiér Robert Fico (Smer) hovoril, že by mohol byť predsedom parlamentu aj Danko, no rešpektuje koaličnú zmluvu, podľa ktorej tento post patrí Hlasu. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok trval na tom, že jeho strana nevidí žiadny dôvod na to, aby koaličná zmluva nebola dodržaná.