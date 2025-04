Kosová vyhovela Ficovmu poradcovi a disciplinárne stíha sudkyňu Záleskú

Medializovanú informáciu pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa súdnej rady Veronika Vasilková.

Podnet na disciplinárne stíhanie Záleskej podal poradca premiéra Roberta Fica, obžalovaný advokát David Lindtner. Dôvodom by podľa denníka SME mala byť jeho vlastná kauza. „Špeciálna prokuratúra ešte v júli 2022 podala na Lindtnera obžalobu, a to pre dva prečiny nepriamej korupcie a jeden zločin zasahovania do nezávislosti súdu. Elektronická podateľňa súdu pridelila prípad náhodným výberom Záleskej. Lenže tej sa snažil Lindtner silou-mocou zbaviť,“ pripomenul denník s tým, že Lindtner podal voči Záleskej postupne dve námietky zaujatosti. S prvou námietkou neuspel, s druhou však áno. „Lindtner, respektíve už aj Kosová, však tvrdia, že Záleská v druhom kole námietok konanie spomalila, keďže jej vraj dlho trvalo, kým sa vyjadrila k druhej z nich. Ešte predtým, než námietku posudzoval najvyšší súd, totiž musela dodať vlastné stanovisko,“ napísal.

Aký trest Záleskej navrhuje a kde konkrétne vidí jej pochybenia nechce Kosová podľa denníka vopred povedať. „Za potvrdené pochybenia tohto druhu je najpravdepodobnejším trestom zrážka zo mzdy,“ dodalo Sme.