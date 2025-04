Taraba zlyhal v pláne obnovy, SR príde o 27 miliónov eur, tvrdia enviro organizácie

Slovensko nesplnilo míľnik z plánu obnovy týkajúci sa výkupu súkromných pozemkov v národných parkoch a pravdepodobne tak príde o 27 miliónov eur. Je to podľa environmentálnych organizácií výsledok zlého riadenia ministerstva životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS). TASR o tom informovala Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina s tým, že je to po prvýkrát, kedy Európska komisia (EK) pristúpila k takému kroky smerom k slovenskému plánu obnovy.

„Zníženie financií na ochranu biodiverzity je veľké zlyhanie ministra Tarabu. Po svojom nástupe na ministerstvo tvrdohlavo a bezdôvodne zastavil výkupy pozemkov v chránených územiach. Zmaril tak veľmi dôležitý finančný mechanizmus, ktorý mal šancu reálne zlepšiť manažment našich národných parkov. Týmto zlým rozhodnutím sme prišli o financie, ktoré nemáme ako nahradiť,“ uviedol riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník.

Zrušenie výkupu pozemkov je podľa organizácií príkladom nekompetentného rozhodovania Tarabu. Tvrdia, že štát prišiel o možnosť vyriešiť časť problémov v národných parkoch, ktoré dlhodobo súvisia so súkromnými pozemkami a obmedzovaním ich vlastníkov v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Enviro organizácie upozornili, že financie v pláne obnovy sú príležitosťou pomôcť Slovensku s následkami klimatickej zmeny a adaptáciou na ňu. „Opatrenia na ochranu klímy a biodiverzity v Pláne obnovy a odolnosti SR meškajú a namiesto ich plnenia ministerstvo životného prostredia improvizuje, stále iba niečo mení a opakovane vyjednáva s EK ústupky,“ skonštatovali.

Dana Mareková z Klimatickej koalície poukázala na to, že Slovensko zaostáva v kvalitnej ochrane prírody, ktorá je potrebná pre dosiahnutie klimatických cieľov aj pre lepšie zvládanie dôsledkov, ako sú extrémne suchá, povodne, degradácia biodiverzity. Plán obnovy vyžaduje zásadné a funkčné reformy v oblastiach pre riešenie klimatickej krízy, transformáciu hospodárstva a odstránenie závislosti od fosílnych palív. Tie si vyžadujú systematické a dlhodobé plánovanie so zapojením vlády aj spoločnosti, opísali organizácie. Podotkli, že ak sa reformy neudejú, ublíži to ekonomike, životnému prostrediu aj ľuďom.

Podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) v utorok informoval, že piata žiadosť o platbu z plánu obnovy vo výške takmer 570,4 milióna eur získala od EK predbežné pozitívne hodnotenie. Týka sa to 20 z 21 míľnikov a cieľov. Žiadosť teraz musí posúdiť hospodársky a sociálny výbor, ktorého členmi sú zástupcovia členských štátov Únie. Financie vyplatia až po finálnom schválení ostatnými členskými štátmi.

Minister Taraba ocenil, že výkup pozemkov v národných parkoch sa zastavil. Tento míľnik bol podľa neho nastavený predošlými vládami neekonomicky a nezmyselne. Peniaze budú presunuté v rámci revízie plánu obnovy na iné projekty, tvrdí.