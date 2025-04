Podľa Fica organizátori protestov klamú. Premiér pozýva ľudí na Slavín: To má zmysel

Vymedzil sa voči organizácii Via Iuris, ktorá sa podľa neho pokúša spochybniť predmetný návrh zákona. Fico poukázal, že Úrad vlády SR spracoval podrobnú analýzu. „Via Iuris hrubo klamala a zavádzala,“ obvinil organizáciu. Podrobnosti neuviedol. „To je neuveriteľné, čo sú schopní napísať. Oni si asi myslia, že sme dementi na úrade vlády, že nevieme argumentovať. Tvrdenia organizácie sa podľa neho dajú vyvrátiť tým, že si „otvoríte zákon“.

Premiér poskytol i politické stanovisko k chystaným verejným zhromaždeniam. Zdôraznil, že vláda a koalícia rešpektujú právo na zhromažďovanie. „Ale našou povinnosťou je povedať aj B. A to B je – tak ako klamali organizátori protestov, keď tvrdili, že pripravujeme vystúpenie z Európskej únie, tak rovnako sa šíria klamstvá, pokiaľ ide o dôvod zvolávania protivládnych mítingov vo štvrtok a piatok,“ tvrdí. Dodal, že neveril vlastným ušiam, keď počul, že dôvodom na zvolanie zhromaždení je, že vládna koalícia by mala schváliť „nejaký ruský zákon“. Slovenská verejnosť je podľa jeho slov hrubo zavádzaná a klamaná, tak ako to bolo pri tvrdeniach o vystúpení z EÚ. Návrh zákona k mimovládnym organizáciám podľa premiérových slov nemá nič spoločne s ruskou, americkou či izraelskou legislatívou. Cieľom slovenského návrhu je podľa neho len sprecizovanie kontrolných mechanizmov, aby vedeli, ako sú financované mimovládky a kto im dáva peniaze. Zdôraznil tiež, že návrh zákona bol spracovaný v súlade s pravidlami EÚ. „Toto je európsky zákon. Proti tomuto zákonu nemôže nikto nič mať, máme to odkomunikované a odkonzultované,“ prízvukoval.

Predseda vlády poznamenal, že je nebezpečné, že „opäť tu niekto zneužíva demokratické inštitúty na ochranu vlastných záujmov“. Spomenul v tomto smere rodinu lídra slovenskej opozície a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. „Máme právo vedieť, kto financuje tieto inštitúcie, ktoré vykonávajú politickú činnosť, ktoré vykonávajú protivládnu činnosť, vyslovene sú to inštitúcie, ktoré idú proti vláde SR,“ vravel Fico. Opakovane prízvukoval, že nejde o žiadny ruský zákon. „Je to hrubé klamstvo a každý, kto pôjde na takýto protest musí vedieť, že je zneužitý, lebo tieto protesty sú len preto, aby pán Šimečka a jeho rodina neboli konfrontovaní s údajmi, ktoré sú šokujúce,“ tvrdil ďalej. Hovoril o miliónoch eur, ktoré mali prijať z rôznych schém. „Je to nevídané, ja som sa nikdy nestretol s takýmito otvorenými klamstvami,“ pokračoval premiér na margo protestov. Médiám adresoval, že od rána do večera robia reklamu verejným zhromaždeniam. „Prečo klamete? Dobre viete, že to nie je pravda, len už neviete, ako tam tých ľudí dostať. Organizátori už vôbec nevedia, ako ich tam dostať, no tak sa vymýšľa na dennej báze jedno klamstvo za druhým,“ vyjadril sa na margo tém protestov.

Vláda vyslovila súhlas aj s ďalším návrhom, ktorý je v parlamente. Ide o novelu zákona o publikáciách. „My sme sa tak ďaleko dostali v tej slobode, že predchádzajúca vláda v rokoch 2020 až 2023 úplne vymazala z príslušných zákonov možnosť opraviť nepravdivú informáciu,“ uviedol. Dodal, že ak by v súčasnosti chcel opraviť nejakú zverejnenú nepravdivú informáciu, nemá na to žiaden nástroj. I z toho dôvodu víta iniciatívu predkladateľov zákona, ktorý vracia do legislatívy právo na opravu. Ak novela prejde legislatívnym procesom, bude musieť byť v prípade zverejnenia nepravdivej informácie do troch dní uverejnená na tom istom mieste oprava, tak ako to bolo kedysi. „Čo si myslíte, že zavádzame niečo prevratné?“ spytoval sa premiér a poukázal na legislatívu v Nemecku či Rakúsku.

Na záver pozval občanov na stretnutie na Slavíne v Bratislave, ktoré sa bude konať pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Bratislavy 4. apríla o 16:30. „To má zmysel takéto zhromaždenie. Ale ísť vykrikovať, že Fico do basy! a Dosť bolo Fica!, lebo prijal ruský zákon, tak to naozaj odmietam. Takéto nezmysly a klamstvá, ktoré šírite vy, a ktoré šíria organizátori protestov, aby chránili takých ľudí ako Šimečkova rodina, toto ja určite rešpektovať nebudem,“ uzavrel.