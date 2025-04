Prvá slovenská Patria je už zmontovaná. Výroba transportérov beží na plné obrátky, veľký závod vďaka nej ožíva

V Tisovci vyrábajú obrnené vozidlá 8 x 8 Patria Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Celá produkcia Patrií je určená pre Ozbrojené sily (OS) SR. Podľa pôvodných plánov sa mala výroba Patrií v Tisovci začať v septembri 2023 a prvé vozidlo malo byť dokončené vo februári 2024. Napokon sa však produkcia začala približne o rok neskôr.

„Výroba už beží na plné obrátky, rozbehla sa v septembri 2024. Dovtedy sa pripravovali všetky priestory a technológie. Naši zamestnanci chodievali počas vlaňajška na školenia do Fínska na zaučenie a získanie potrebných znalostí,“ vysvetlil konateľ CSM Industry Tomáš Maroš.

Doplnil, že zmluva medzi slovenským a fínskym ministerstvom obrany je uzavretá na dodávku 76 kusov obrnených vozidiel. „Z toho prvých 12 kusov sa vyrobilo priamo vo Fínsku – sú to ambulantné a veliteľské vozidlá. Ďalších 64 vozidiel áut bude vyrobených tu v Tisovci,“ ozrejmil Maroš.

Foto: Branislav Caban Cerstvo pozvarany trup Patrie Čerstvo pozváraný trup Patrie

Cieľom je podľa neho, aby výrobný program neskôr pokračoval. „Je veľmi dôležitý pre tento región a myslím si, že má veľký prínos pre ministerstvo obrany aj OS SR. Keďže potreby armády sú obzvlášť v týchto časoch značné a pridaná hodnota toho produktu, vyrobeného na Slovensku, je veľmi vysoká, veríme, že program bude pokračovať ďalej,“ avizoval konateľ.

Výroba aj testovanie

Podľa slov generálnej riaditeľky CSM Industry Eriky Krnáčovej sa dodávka vozidiel skladá z dvoch fáz. Prvou je vyhotovenie korby, respektíve trupu vozidla. Ten sa zvára v prvej výrobnej hale CSM Industry. Dokončený trup následne putuje do druhej haly, ktorá bola zrekonštruovaná a zariadená špeciálne pre výrobu Patrií.

V nej je na trup montované všetko príslušenstvo a vybavenie vrátane pohonnej jednotky tak, aby vzniklo pojazdné vozidlo. „Momentálne vyrábame 18. kus trupu a vo výrobnej hale máme na montáži prvých sedem kusov. Prvá Patria bola zmontovaná koncom marca,“ avizovala riaditeľka.

Foto: Branislav Caban Nalakovane trupy vozidiel Patria Nalakované trupy vozidiel Patria

V Tisovci sa vyrába celá nezbraňová časť obrneného vozidla. Následne absolvuje rôzne testy, skúšobné jazdy a tiež skúšku v špeciálne vybudovanom bazéne, ktorej cieľom je overiť jeho vodotesnosť a schopnosť plavby, keďže ide o obojživelné vozidlá. Z Tisovca potom každá nová Patria poputuje do spoločnosti Konštrukta-Defence, kde na ňu bude namontovaná strelecká veža ďalšej slovenskej spoločnosti EVPU a iné vojenské vybavenie.

Závod ožíva

Spoločnosť CSM Industry nadviazala na tradíciu predchádzajúcej strojárskej firmy, Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec. Tá ešte v roku 2008 zamestnávala okolo 550 zamestnancov, ale potom sa dostala do útlmu a v roku 2017 skončila v konkurze. Vtedy mala už len niečo vyše sto zamestnancov.

Podnik následne prevzal nový investor, ktorý založil nástupnícku spoločnosť CSM Industry. Pokračoval v hlavnom výrobnom programe, ktorým bola produkcia rýpadiel Univerzálny dokončovací stroj (UDS). Nový podnik však musel bojovať o svoje miesto na meniacom sa trhu a zápasiť aj s odlevom kvalifikovanej pracovnej sily.

„Po konkurze fabriky veľa ľudí odišlo, niektorí sa aj odsťahovali mimo región. Náš hlavný cieľ je teraz umožniť im vrátiť sa do Tisovca a presvedčiť ich, aby pracovali u nás,“ vysvetlil konateľ CSM Industry.

Okrem dodávok UDS na nové trhy tomu napomáha i spustenie výroby Patrií, vďaka ktorej bolo vytvorených do 40 nových priamych pracovných miest. „Okrem toho sú to desiatky ľudí, s ktorými pracujeme externe a zadávame im rôzne úlohy,“ doplnil Maroš s tým, že v celom závode je zamestnaných do 150 ľudí.

Pripomenul, že ide o miesta v zaostalom regióne a okrese s dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou na celom Slovensku. „Vytvoriť 40 pracovných miest v tomto regióne je možno ekonomická paralela toho, keď vytvoríte 100 či 200 miest niekde v Trenčíne,“ porovnal Maroš. Spomenul tiež, že od roku 2017 do fabriky v Tisovci preinvestovali skoro deväť miliónov eur.

Foto: Branislav Caban Zrekonstruovana hala v areali CSM Tisovec v ktorej sa Patrie montuju Zrekonštruovaná hala v areáli CSM Tisovec, v ktorej sa Patrie montujú

„V súčasnosti sme jediná firma na Slovensku, ktorá reálne vyrába obrnené transportéry. Zároveň sme jediná firma, ktorá má aktuálne skúsenosti s výrobou bojových obrnených vozidiel. Budeme preto radi, ak sa budeme môcť zapojiť aj do iných aktivít Ministerstva obrany (MO) SR,“ povedal konateľ.

Za výhody CSM Industry v tomto smere považuje súčasné znalosti s výrobou techniky obranného priemyslu s možnosťami ďalšieho rozširovania výrobných hál, ako aj potenciál pracovnej sily. „Zároveň by to bola extrémna pridaná hodnota pre tento región, ak by sa tu vyrábalo niečo podobné ako Patria, čo by motivovalo vrátiť sa ľudí žiť a pracovať naspäť do regiónu,“ zdôraznil.

Spolupráca so školami aj ministerstvom

S ministerstvom obrany CSM Industry podľa neho intenzívne komunikuje nielen v rámci výroby Patrií, ale aj UDS. „Je nám veľmi nápomocné a ochotné podporovať naše aktivity v zahraničí. Cítime ich pomoc hlavne pri exportných príležitostiach, kde bez podpory domáceho ministerstva dokážete niečo predať len veľmi ťažko,“ zdôraznil Maroš.

Podnik spolupracuje tiež so štyrmi strednými školami v širšom regióne – v Hnúšti, Revúcej či Banskej Bystrici. „Chodia k nám na prax formou duálneho vzdelávania. Robíme tiež ‚roadshow‘ na základných školách, kde sa mladých ľudí snažíme presvedčiť a ukázať im pridanú hodnotu tejto práce. Je veľký rozdiel medzi nejakou starou strojárskou fabrikou a novým špičkovým výrobným programom, kde môžu pracovať s najmodernejšími technológiami,“ porovnal konateľ CSM Industry.

Foto: Ministerstvo obrany SR - Jakub Neubauer Patria v ambulantnej verzii Patria v ambulantnej verzii

Zmluva za stovky miliónov eur

Nákup 76 obrnených vozidiel Patria schválila predchádzajúca vláda ešte v marci 2022. Zmluva za 447 miliónov eur sa okrem samotnej techniky týka aj logistiky, infraštruktúry a munície. Vozidlá mali byť Ozbrojeným silám SR pôvodne dodané do roku 2026, aktuálny termín je rok 2027.

„Toto vozidlo považujeme v ozbrojených silách za jedinečné, niektoré konštrukčné prvky sú unikátne na trhu. Nové bojové obrnené vozidlá na platforme 8 × 8 nám nahradia vozidlá BVP-1, ktoré sú beznádejne zastarané,“ uviedol v septembri 2023 pri dodaní prvej Patrie z Fínska náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.

BVP-1 (Bojové vozidlo pechoty) je pásové vozidlo, ktoré bolo od konca 60. rokov licenčne vyrábané v Československu. Jeho predlohou bolo sovietske vozidlo BMP-1.

Dodatok k zmluve

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) po jednom z nedávnych rokovaní vlády spomenul, že spoločnosť Patria nie je taká flexibilná ako iní dodávatelia techniky a k existujúcej zmluve bude potrebné podpísať dodatok, ktorý upraví niektoré podmienky.

„Druhý problém Patrie je, že v priebehu dodávania musí prejsť nejakým testovaním, ktoré v tejto chvíli predlžuje dodávku. Medzi Patriou a naším ministerstvom je veľmi intenzívna diskusia. Verím, že v prvom polroku dospejeme k záverečnej dohode a budeme schopní urobiť nový dodatok, ktorý vyrieši všetky komplikované vzťahy, ktoré máme z tejto zmluvy,“ zakončil Kaliňák.