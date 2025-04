Štvrtkové protesty: V Šuranoch proti baterkárni, v Bratislave proti „ruskému zákonu“

Protestná jazda bude smerovať na rovnom úseku cesty I/64 medzi okružnou križovatkou pri bývalej PTŠ Šurany po okružnú križovatku pri čerpacej stanici TAM v Nových Zámkoch. Polícia odporúča vodičom zvoliť si alternatívne trasy a danému úseku sa úplne vyhnúť.

Okrem Šurian sa bude protestovať v hlavnom meste. A to proti „ruskému zákonu“ k mimovládnym organizáciám prijatom v parlamente. Protest sa začína vo štvrtok o 18:00 na Námestí Slobody, odtiaľ sa zhromaždenie vyberie pred parlament. „Tento zákon je nebezpečný, kopíruje Rusko, je protiústavný a inšpirovaný Putinovými pravidlami na potláčanie slobody. Ak si niekto myslí, že sa ho to netýka, lebo „nerieši politiku“, veľmi sa mýli. Tento zákon nie je len útokom na aktívnych ľudí – je to začiatok cesty k autokracii. Na jej konci bude vláda trestať za každý názor, ktorý sa politikom nebude páčiť. Nenecháme sa zastrašiť! Rázne a nahlas odkazujeme Ficovi a jeho vláde, že Slovensko patrí do Európy. Pretože Slovensko je Európa!,“ napísali organizátori z iniciatívy Mier Ukrajine.

K protestom sa v stredu vyjadril aj premiér Robert Fico, keď uviedol, že rešpektuje právo na zhromažďovanie. „Ale našou povinnosťou je povedať aj B. A to B je – tak ako klamali organizátori protestov, keď tvrdili, že pripravujeme vystúpenie z Európskej únie, tak rovnako sa šíria klamstvá, pokiaľ ide o dôvod zvolávania protivládnych mítingov vo štvrtok a piatok,“ tvrdí. Dodal, že neveril vlastným ušiam, keď počul, že dôvodom na zvolanie zhromaždení je, že vládna koalícia by mala schváliť „nejaký ruský zákon“. Slovenská verejnosť je podľa jeho slov hrubo zavádzaná a klamaná, tak ako to bolo pri tvrdeniach o vystúpení z EÚ. Návrh zákona k mimovládnym organizáciám podľa premiérových slov nemá nič spoločne s ruskou, americkou či izraelskou legislatívou. Cieľom slovenského návrhu je podľa neho len sprecizovanie kontrolných mechanizmov, aby vedeli, ako sú financované mimovládky a kto im dáva peniaze. Zdôraznil tiež, že návrh zákona bol spracovaný v súlade s pravidlami EÚ. „Toto je európsky zákon. Proti tomuto zákonu nemôže nikto nič mať, máme to odkomunikované a odkonzultované,“ prízvukoval.

