V SHMÚ sa menia šéfovia ako na bežiacom páse. Končí aj známy klimatológ: Vedenie zastrašuje odborníkov, sú pre nich plevel

Pecho pôsobil pri počasí 20 rokov, z toho spomínaných takmer 15 priamo v SHMÚ. Teraz sa rozhodol podať výpoveď. „Toto rozhodnutie nebolo jednoduché, a veľmi ma to bolí. Ale v prostredí, kde prevláda arogancia vrcholového manažmentu ústavu, zastrašovanie a manažérska bezcitnosť, už ďalej pracovať nedokážem,“ uviedol v úvode svojho statusu.

Podľa jeho slov sa vedenie ústavu správa k odborníkom ako k „plevelu“, ktorý je na príťaž. „Dôsledkom je rozklad inštitúcie zvnútra. Atmosféra je demotivačná, rozhodnutia sa robia netransparentne, odbornosť je systematicky potláčaná,“ napísal ďalej.

Kritikou nešetril ani na ministerstvo životného prostredia, ktorému šéfuje Tomáš Taraba, nominant SNS. Rezort podľa Pecha tomu celému „buď ticho prikyvuje, alebo sa priamo podieľa na týchto likvidačných procesoch“.

„Odchádzam psychicky zdevastovaný, frustrovaný a znechutený. Nie kvôli práci – tú som miloval. Odchádzam, lebo súčasné vedenie SHMÚ a postoj rezortu robia túto prácu dlhodobo neznesiteľnou. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí to nevzdali. Stále verím, že raz sa veci zmenia – že odbornosť, ľudskosť a slušnosť budú opäť niečo znamenať,“ dodal Pecho na záver.

Od februára tohto roka vedie SHMÚ Ivana Herkel, ktorá je však len poverená riadením. V SHMÚ pracovala od mája 2021 ako riaditeľka úseku ekonomiky. Nahradila Vasila Peneva, ktorý ústav riadil od júna 2024.

Podľa slov Tarabu Penev vzišiel z riadneho výberového konania. Taraba o ňom vlani povedal, že ide o skúseného manažéra, ktorý v minulosti pôsobil na viacerých riadiacich funkciách v oblasti financií a informačných technológií. Penev však na svojom poste vydržal len niekoľko mesiacov.

Minister Taraba vlani v apríli odvolal z funkcie Martina Benka. Vo funkcii pôsobil viac ako 11 rokov. Ústav vtedy prebrala Ivana Herkel. „Možno si ešte niektorí spomínate, že som túto pozíciu bral len na niekoľko týždňov prípadne mesiacov, ale napokon z toho bolo 11 rokov, 8 mesiacov a 28 dní služby, často dosť náročnej. Lebo ono také riaditeľovanie, to vám nie je len tak. Je to ozaj služba 24/7, nekončí odchodom z práce a väčšinou ani víkendom. SHMÚ prajem do ďalších rokov najmä neznížený počet nadšených zanietených zamestnancov, ktorí sú experti na to, čo robia," napísal Benko na sociálnej sieti.

Podľa podpredsedníčky parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Stohlovej (PS) bolo odvolanie dlhoročného riaditeľa SHMÚ ďalšou ukážkou „amatérskeho riadenia" šéfa rezortu životného prostredia Tarabu. „Už to nie je o odstraňovaní nepohodlných ľudí, ktorí mu nevyhovujú názorovo či ideologicky. Jednoducho chce ovládnuť všetky organizácie bez ohľadu na to, či ostanú funkčné alebo nie. Náhradu už tradične nepoznáme, ale som presvedčená, že neodborné stranícke kádre ešte v SNS nevyčerpali," povedala.

Podľa stanoviska rezortu životného prostredia bol dôvodom odvolania Benka predovšetkým zlý manažment riadenia inštitúcie, osobitne v oblasti manažovania IT projektov. Minister Tomáš Taraba (nom. SNS) v tejto súvislosti skonštatoval, že skutočnosť, že niekto bol 11 rokov riaditeľ, ešte nehovorí o tom, že by tam mal zostať ďalších 11 rokov. „To, že sme na odvolanie riaditeľa SHMÚ použili zákon prijatý vládou Igora Matoviča, ktorý formálne udáva možnosť odvolávať bez udania dôvodu, neznamená, že na odvolanie neexistujú dôvody. Tých dôvodov v prípade bývalého riaditeľa Benka je veľké množstvo," skonštatoval Taraba. SHMÚ podľa neho prejde hĺbkovým auditom a envirorezort bude konať v oblasti prešetrenia viacerých podnetov. Rezort zároveň plánuje na pozíciu generálneho riaditeľa SHMÚ vyhlásiť riadne výberové konanie.