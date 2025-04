Pellegrini vo Vatikáne vyzval na jednotu v záujme spoločných hodnôt

Na národnú púť do Ríma a Vatikánu prišli tisíce Sloveniek a Slovákov, ktorí sa spojili bez ohľadu na vek či názory a ukazujú, že na hodnotách aj na viere sa dá spojiť. To je posolstvo, ktoré by mohlo počas týchto dní odchádzať z Ríma na Slovensko, uviedol vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini po omši v Bazilike svätého Jána v Lateráne. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta SR.