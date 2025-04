Transakčná daň v praxi: Podnikatelia hromžia a sledujú, ako im z účtu odchádzajú zarobené peniaze

V týchto dňoch podnikatelia a živnostníci zisťujú na svojich bankových výpisoch, koľko reálne musia štátu odviesť za každú transakciu. Od 1. apríla vstúpila do platnosti transakčná daň. Sociálne siete zaplavili výpisy z účtov. Podnikatelia novú daň kritizujú. Najčastejšie zaznievajú slová o zdražovaní, demotivácii a strate konkurencieschopnosti.

Nová transakčná daň pomaly dolieha na podnikateľov. Upozorňujú, že im berie chuť rozvíjať biznis. Odborníci zase varujú pred nárastom cien a únikom peňazí do šedej ekonomiky.

Kávový bloger a podnikateľ Ladislav Király na Instagrame zverejnil reakciu jednej z pražiarní, ktorá začala evidovať úbytok na účte práve po zavedení novej dane. „Štát by mal podnikateľom pomáhať, pretože tvoria hodnoty a zamestnávajú ľudí. Namiesto toho ich dojí, dusí a demotivuje,“ skonštatoval Király. Podľa neho podnikatelia prichádzajú o prostriedky, ktoré by inak investovali do rozvoja. „Aj ja ako majiteľ eseročky strácam chuť dohadovať nové obchody. Keď si štát z každého prevodu niečo ukradne, nemám chuť platiť za služby,“ dodal.

Portál tvnoviny.sk upozornil na podnikateľa z Prievidze, ktorí ľudí žiada, aby platili hotovosťou. „Hneď, ako niekto zaplatí u mňa kartou a ja tieto peniažky prijmem na účet, tak keď platím dodávateľovi, platím za naftu, za nájom priestorov. Z každej jednej transakcie musím zaplatiť aj transakčnú daň,“ povedal Dalibor Cvopa s tým, že ak ľudia budú v jeho obchode platiť kartou, on bude musieť zvýšiť ceny.

Finančný influencer František Michalovích pre ta3 zhrnul, že transakčná daň je neefektívne riešenie, ktoré nepomôže konsolidácii verejných financií a zároveň dusí podnikateľské prostredie. „Odradí rozvoj podnikania a potenciálne nové zahraničné investície," povedal odborník. Za ďalšie riziko označil oslabenie konkurencieschopnosti slovenských firiem voči zahraničným spoločnostiam so sídlom v krajinách, kde takáto daň neexistuje.

„A netreba zabúdať ani na možné finančné problémy vyplývajúce zo straty zákazníkov pri nútenom zvyšovaní cien, najmä v nízkomaržových odvetviach," dodal Michalovích pre ta3.

Pre zavedenie transakčnej dane zhruba každý desiaty živnostník, malá alebo stredná firma spomína alebo vážne zvažuje ukončenie podnikania. Ďalších 21,1 percenta hovorí tejto alternatíve „možno“ s tým, že to bude záležať od vývoja situácie. Ukázal to marcový dotazníkový prieskum od spoločnosti MojeSidlo.sk, do ktorého sa zapojilo 504 podnikateľských subjektov.

Z hľadiska predpokladaných nákladov na transakčnú daň je medzi živnostníkmi, malými a strednými podnikmi najpočetnejšia skupina, ktorá ich odhaduje na 200 až 500 eur ročne. Vyjadrilo sa tak 29 percent opýtaných. Náklady do tisíc eur avizuje 16 percent subjektov a do 5 000 eur 14,5 percenta ľudí. Spočítané náklady stále nemá 16,5 percenta podnikateľov.

Transakčnú daň kritizuje aj opozícia. Transakčná daň je podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku likvidačná pre slovenské firmy a podniky. Vláda podnikateľom namiesto pomoci v ťažkých časoch pripravila po „Ficovej drahote“ klinec do rakvy v podobe transakčnej dane, poukazuje líder PS. Šimečka si tiež myslí, že už aj vládna koalícia si uvedomuje, že šliapla vedľa. „Všetci vedia, že táto daň je zlá, hlúpa a skôr či neskôr ju budú musieť zrušiť,“ hovorí. Poslanec za PS Michal Truban v pléne Národnej rady predložil pozmeňovací návrh, ktorým sa ruší transakčná daň k 1. máju s tým, že daň za apríl sa daňovníkom vráti. Šimečka vyzval všetkých poslancov, špeciálne tých za SNS a Hlas, aby podporili ich návrh a daň zrušili.

Podpredseda SaS Marián Viskupič transakčnú daň označil za „transakčné peklo“. „Prvého apríla začala platiť transakčná daň – transakčné peklo, ktoré podnikateľom z každej jednej transakcie vyrubí daň v celom reťazci. Proste je to niečo neskutočné, neuveriteľné,“ vyhlásil.

Transakčnú daň platia všetky fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby. Výnimku majú viaceré subjekty, či už rôzne príspevkové organizácie, samosprávy, neziskovky, ako aj zdravotné poisťovne, školy, či turistické informačné centrá a ďalší. Daň sa bude platiť z debetných transakcií vo výške 0,4 %, maximálne 40 eur. Výber hotovosti bude zaťažený daňou 0,8 % bez limitu. Administratívu a výber dane zabezpečí slovenská banka, pričom daňovníci s povinnosťou platiteľa dane sami budú musieť odviesť daň do 31. júla 2025 za prvé tri mesiace. Daň sa nebude vzťahovať na platby kartou, úhrady kryptomenami, hotovostné platby, pripísané platby na bankový účet daňovníka, úhrady medzi bankovými účtami daňovníka v tej istej banke a platby daní a odvodov, okrem miestnych daní.

Od apríla musia mať podnikatelia zriadený aj transakčný, resp. podnikateľský účet. Musí byť iný než bežný, ktorý sa využíva na súkromné účely. Štátna tajomníčka ministerstva financií Daniela Klučková uviedla, že sankcie za nevystavenie transakčného účtu nebudú udelené okamžite. Finančná správa najprv vyzve podnikateľa na splnenie povinnosti a ak výzvu ignoruje, môže mu byť uložená sankcia od 30 do 3 000 eur.