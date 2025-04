Kontroly na hraniciach paralyzovali dopravu, stojí sa aj štyri hodiny. Kolóna na Kysuciach má 30 kilometrov

Na hraničnom priechode Brodské - Lanžhot sa tvoria rozsiahle kolóny nákladných vozidiel. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Odporúča vodičom, aby na prejazd do Česka využili menšie hraničné priechody ako Holíč - Hodonín (všetky vozidlá) alebo Skalica - Sudoměřice (vozidlá do tri a pol tony).

„Upozorňujeme vodičov, že v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie rozširovania vysoko nákazlivej vírusovej choroby hospodárskych zvierat sa na bývalom diaľničnom hraničnom priechode D2 Brodské – Lanžhot v smere do Českej republiky tvoria kolóny,“ uviedli policajti.

So zdržaním minimálne štyri hodiny majú vodiči podľa polície Žilinského kraja rátať aj na hraničnom priechode Svrčinovec. Aktuálne tam je vyše 30-kilometrová kolóna. Na priechode Makov je premávka plynulá a obmedzenia neevidujú. Policajti radia, aby vodiči prednostne využívali hraničné priechody Klokočov/Bílá-Konečná a Čadca-Milošová/Šance. „Vodičom nákladných vozidiel nad 3,5 tony odporúčame použiť na prechod do Českej republiky hraničný priechod Makov,“ uviedla polícia Žilinského kraja. Vodičom osobnej dopravy odporúča na cestu do Čadce použiť obchádzkovú trasu cez obec Veľké Rovné a mesto Turzovka.

Trenčianska krajská polícia upozorňuje na približne päťkilometrovú kolónu na hraničnom priechode Drietoma – Starý Hrozenkov. Hlási tam približne hodinové zdržanie. „Osobné autá sú preto odkláňané na iné priechody,“ priblížila.

Česko od štvrtkovej polnoci sprísnilo opatrenia proti zavlečeniu slintačky a krívačky. Všetky nákladné autá nad 3,5 tony smerujúce do ČR zo Slovenska bez rozdielu vezeného nákladu musia použiť jeden z piatich vybraných hraničných priechodov, kde budú dezinfikované. Autá, ktoré vezú veterinárne kontrolovaný tovar, budú podrobené dôkladnejšej dezinfekcii. Piatym vybraným hraničným priechodom je Hodonín – Holíč, ktorý však môžu využiť len tie nákladné autá, ktoré nevezú veterinárne kontrolovaný tovar.

„Zmena spočíva v tom, že teraz budú musieť prejsť všetky autá nad 3,5 tony dezinfekciou a pri autách, ktoré vezú zvieratá alebo živočíšne produkty, to bude dôkladnejšie – cez rám alebo dezinfekčnú linku,“ povedal hovorca Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR Petr Vorlíček.

Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný tiež vo štvrtok v rozhovore pre Seznam Zprávy uviedol, že na priechodoch Lanžhot – Brodské, Starý Hrozenkov – Drietoma, Bílá-Bumbálka – Makov a Mosty u Jablunkova – Svrčinovec bude česká strana frézovať dezinfekčné vane. Budú slúžiť na to, aby sa prechádzajúcim autám vydezinfikovali nielen kolesá, ale aj podvozok.

Ďalšími stupňami dezinfekcie budú dezinfekčné rámy a pre „problematické“ vozidlá, teda také, ktoré budú prevážať napríklad živočíšne produkty z tretích krajín, bude platiť celková dekontaminácia.

Rakúsko pre slintačku a krívačku od soboty 5. apríla uzatvorí 23 hraničných priechodov. Informoval o tom portál NaZahori.sk a priblížil, že ide o hraničné priechody so Slovenskom a Maďarskom. Rakúsko uzatvorí dva hraničné priechody so Slovenskom a 21 s Maďarskom. Vyplynulo to z nariadenia rakúskeho Federálneho ministerstva vnútra (BMI).

Dočasné uzávery predstavujú podľa BMI menej personálne náročné opatrenie, než je tomu u hraničných kontrol na otvorených hraničných priechodoch. V nariadení sa uvádza, že uzavretie týchto hraničných priechodov je v záujme zachovania verejného pokoja, poriadku a bezpečnosti. Na Slovensku budú uzatvorené hraničné priechody Angern-March / Záhorská Ves a Schloss Hof / Devínska Nová Ves. V prípade Maďarska ide o hraničné priechody Andau – Jánossomorja, Andau – Kapuvár (prístup k mostu Andau), Baumgarten – Šoproň, Deutsch Jahrndorf – Rajka, Deutschkreutz – Harka, Deutschkreutz – Nagycenk, Polotočka – Várbalog, Polotoč – Várbalog (Albertkázmérpuszta), Klostermarienberg – Ólmod, Loipersbach – Ágfalva, Lutzmannsburg – Zsira, Lutzmannsburg (Rebberg) – Zsira, Lutzmannsburg (Therme) – Zsira, Neckenmarkt – Harka, Nickelsdorf – Rajka, Nikitsch – Sopronkövesd, Nikitsch – Zsira, Ritzing (Helenenschacht) – Šoproň (Brennbergbánya), Schattendorf – Ágfalva, Sieggraben (Herrentisch) – Šoproň (Görbehalomtelep) a Wallern – Kapuvár (prístup na Wallern Bridge).