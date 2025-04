Slovensko je bez veliteľa vzdušných síl, posledný skončil po štyroch mesiacoch

Stolička veliteľa vzdušných síl je od začiatku apríla prázdna. Ku koncu marca totiž skončil po štyroch mesiacoch vo funkcii brigádny generál Martin Kuterka. Do času, kým nebude vymenovaný jeho nástupca, prevzal jeho kompetencie plukovník generálneho štábu Adolf Daubner.

Zástupca veliteľa vzdušných síl A. Daubner: Väčšina slovenských pilotov F-16 dokončí výcvik do konca tohto roka alebo na úvod budúceho Video Zdroj: TV Pravda

Kuterka sa stal veliteľom vzdušných síl vlani koncom novembra, keď mu funkciu odovzdal generálmajor Róbert Tóth. Po devätnástich rokoch sa tak postavil na čelo nášho letectva stíhací pilot. Na poste však zotrval len štyri mesiace. Ešte minulý týždeň bol v americkom Tuscone na ceremoniáli k ukončeniu základného výcviku B-kurzu slovenských pilotov na stíhačky F-16 Block 70.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Martin Kuterka Brigádny generál Martin Kuterka

Pravda zisťovala, prečo skončil vo funkcii po takom krátkom čase. „Brigádny generál Martin Kuterka bol vybraný a začal prípravu na pôsobenie v zahraničí v rámci ďalších zložiek rezortu ministerstva obrany, ide o štandardný postup reflektujúci potreby rezortu a kariérneho rozvoja profesionálnych vojakov,“ uviedol pre Pravdu hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky SR (OS SR) Štefan Zemanovič.

Miesto od apríla prevzal zástupca šéfa vzdušných síl, ktorý bol aj pri prílete štvrtej a piatej stíhačky F-16 na Leteckej základni v Kuchyni. „Po skončení jeho pôsobenia vo funkcii veliteľa vzdušných síl OS SR bol velením poverený jeho zástupca plukovník gšt. Adolf Daubner do doby kým bude vymenovaný jeho nástupca,“ priblížil ďalej Zemanovič.

Foto: Pravda, Robert Hüttner, Robert Huttner prílet F16 Kuchyňa Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (OS SR) Slavomír Verčimák (vľavo), americký pilot F-16 Eduardo Castaneda (v strede) a zástupca náčelníka štábu Veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl SR (OS SR) Adolf Daubner (vpravo).

Podľa informácií Pravdy by sa Kuterka mohol pripravovať v rámci ministerstva obrany na diplomatický post. Na akú pozíciu sa aktuálne pripravuje však ministerstvo obrany nespresnilo. „To vám v tejto chvíli prezradiť nemôžeme,“ odpovedal hovorca rezortu obrany Michal Bachratý.

S otázkami sme sa obrátili na ministerstvo zahraničných vecí a aj Vojenské spravodajstvo (VS). Kým rezort diplomacie nás odkázal na ministerstvo obrany, Vojenské spravodajstvo uviedlo, že nám odpovede poskytnúť nemôže. „Vojenské spravodajstvo sa z dôvodu zákonnej prekážky nikdy nevyjadruje k príslušnosti občanov Slovenskej republiky k Vojenskému spravodajstvu. Za pochopenie ďakujeme,“ odpovedala Sylvia Tučková z VS.

V zozname vojenských diplomatov Ozbrojených síl Slovenskej republiky akreditovaných v zahraničí, ktorý je zverejnený na webe ministerstva obrany, aktuálne absentujú pridelenci len v dvoch krajinách – v Indii a v Rusku. Úrad pridelenca obrany SR pre Indiu však ukončil svoju činnosť na konci augusta 2014 a Úrad pridelenca obrany SR pre Rusko je dočasne zatvorený.

Pilot F-16 Eduardo Castaneda: Je to pre mňa česť priviezť stíhačky z USA sem na Slovensko Video Zdroj: TV Pravda

Presný termín, kedy by mohol byť známy nový veliteľ vzdušných síl, a kto by sa ním mohol stať, zatiaľ nie je známe, a zrejme to tak skoro nebude. „Určenie nového veliteľa je plne v kompetencii náčelníka Generálneho štábu OS SR. Predpokladáme že sa tak stane v priebehu najbližších mesiacov,“ dodal hovorca ozbrojených síl.

Slovenské letectvo prechádza výraznou modernizáciou. Od júla minulého roka postupne prilietajú na Slovensko stíhacie lietadlá F-16 Block 70 z dielne amerického výrobcu Lockheed Martin. Slovensko si ešte v roku 2018 zakontrahovalo 14 kusov týchto nadzvukových lietadiel a uvažuje sa o nákupe ďalších štyroch.

Čítajte viac Vzdušný priestor by sme si mohli strážiť sami už v lete, prišli ďalšie F-16. Do Kuchyne leteli na etapy

V júli 2024 doleteli prvé dve stíhačky, v decembri tretia a tento týždeň v stredu štvrtá a piata. Aktuálne má tak Slovenská republika päť stíhačiek, ďalšie štyri by mali prísť koncom leta. Všetky sú nateraz na letisku v Kuchyni, letisko na Sliači prechádza rekonštrukciou.