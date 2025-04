Zo súťaže pre deti politická akcia Smeru a Republiky. Žiakom dokonca Suja rozdával vstupy do svojho fitnescentra

Po skončení vedomostnej súťaže o druhej svetovej vojne žiakom základných škôl rozdávali predstavitelia Smeru a Republiky reklamné materiály strán. Ešte ďalej zašiel bývalý poslanec a podpredseda Republiky Miroslav Suja, ktorý deťom rozdal permanentky do svojho vlastného fitnescentra, upozornila na to ta3.

Podujatie „Medzníky II. svetovej vojny“, ktoré sa konalo v Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča, organizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Malo ísť o dejepisnú súťaž s cieľom vzbudiť záujem o moderné dejiny. Namiesto historickej reflexie však žiaci odchádzali s politickou reklamou v rukách.

„Žiaci dostali propagačné materiály Smeru a Republiky. A aby toho nebolo málo – aj permanentku do Sujovho fitka,“ napísala pobúrená matka jedného z účastníkov.

Súťaže sa zúčastnili viaceré školy vrátane ZŠ Kukučínova a ZŠ J. J. Thurzu. Obe inštitúcie sa voči situácii ostro ohradili. „Zámer podujatia bol prezentovaný ako edukácia o dejinách druhej svetovej vojny. O politickej propagácii sme nemali žiadne informácie,“ uviedol riaditeľ ZŠ J. J. Thurzu Bohuslav Ilavský.