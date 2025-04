Pustili prepisy do médií OČTK? Advokáti sú pre úniky veľmi znepokojení, Kubina podal trestné oznámenie

„Advokát Peter Kubina podal trestné oznámenie a zároveň podnet SAK, ktorý sa týka zaistenia telefónov jeho klientov. V podnete sa uvádza, že v telefónoch bola uložená aj komunikácia medzi ním ako obhajcom a jeho šiestimi klientmi, z ktorých dvaja po zadržaní vydali mobilné telefóny Úradu inšpekčnej služby. Z podnetu vyplýva priame podozrenie, že tieto údaje po extrakcii a zistení, že ide o komunikáciu s advokátom, neboli vymazané, ale časť z nich sa objavila v médiách,“ uviedla advokátska komora. Ak by sa potvrdilo, že orgány činné v trestnom konaní namiesto ochrany dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom takúto komunikáciu dokonca poskytli médiám, šlo by podľa SAK o mimoriadne závažný zásah do práv.

Nemenej vážne podozrenie podľa advokátskej komory vyplýva z podnetov advokáta Mareka Paru, ktoré smerujú k podozreniu z monitorovania porád obhajcov s klientom vo výkone väzby. „Z publikovaných snímok (ktoré majú pochádzať z miestnosti určenej na porady osôb vo výkone väzby) je možné identifikovať písomné materiály, preukaz advokáta, resp. koncipienta a ďalšie písomné materiály. Opäť platí, že ak naozaj dochádzalo k monitorovaniu porád advokátov s klientom, a to dokonca v ústave na výkon väzby v miestnosti vyslovene určenej na porady, išlo by o mimoriadne závažný zásah do práv obhajcov i obvinených,“ zdôraznila SAK.

Tretím príkladom útokov na advokáciu je podľa advokátskej komory verejná kampaň prostredníctvom bilbordov a inzerátov v tlači namierených proti konkrétnej advokátskej kancelárii v okresnom meste v Trnavskom kraji. „Po oboznámení sa s podnetom právneho zástupcu dotknutej kancelárie je zrejmé, že kampaň proti advokátskej kancelárii organizuje spoločnosť podozrivá z pokútnictva,“ uviedla SAK s tým, že v tomto prípade ide o jednu z tzv. vymáhačských spoločností, voči ktorej smeruje aj trestné oznámenie podané komorou za neoprávnené podnikanie.

Uvedené prípady podľa SAK predstavujú len vybrané príklady širšieho problému porušovania práv na obhajobu a pretrvávajúcich útokov na výkon advokátskeho povolania. Komora ešte v roku 2023 uskutočnila v spolupráci s CCBE (Rada európskych advokátskych komôr, pozn. SITA) prieskum medzi svojimi členmi o útokoch, ktorým čelia v dôsledku poskytovania profesionálnych služieb. „Iba pri tomto zbere údajov sme dostali odpovede od 30 kolegov a kolegýň, ktorí zažili slovnú agresiu v súvislosti s výkonom advokácie, osemnástim boli adresované vyhrážky, dvadsaťdva osôb zažilo iný druh obťažovania a v desiatich prípadoch dokonca prišlo k fyzickým útokom,“ zdôraznila komora.

SAK v tejto súvislosti pripomína, že na rozdiel od orgánov činných v trestnom konaní nemá vyšetrovacie právomoci a nemá ani právomoc vstupovať do jednotlivých konaní a zasahovať tak do nezávislej práce konkrétnych advokátov. „Plne rešpektujeme nezávislosť všetkých advokátov, ktorí v rámci riadneho výkonu svojej práce na tieto podozrenia z porušovania práv upozorňujú a stoja na strane klientov. V tejto súvislosti však považujeme za potrebné opakovane aj verejne apelovať na dodržiavanie práv a zákonom chránených záujmov klientov, ochranu nezávislosti advokácie a osobitne práva na dôvernosť komunikácie medzi klientmi a advokátmi,“ doplnila komora.

SAK zároveň vyzýva predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci, aby sa Slovenská republika čo najskôr pripojila svojím podpisom k novému Dohovoru Rady Európy o ochrane povolania advokáta, a Národnú radu SR, aby v prípade, ak bude v tomto volebnom období alebo v budúcich volebných obdobiach pristupovať k novelizácii Ústavy SR zvážila novelizáciu ústavy aj o posilnenie ústavnej ochrany nezávislosti výkonu advokácie.