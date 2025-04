Nové pohrebisko dobytka je na Záhorí. Štát o ňom vopred neinformoval, v okolitých obciach panujú obavy

Na Záhorí sa od štvrtka oficiálne zakopávajú uhynuté hospodárske zvieratá, ktoré museli byť utratené pre nákazu slintačkou a krívačkou (SLAK). Cez obce okolo lokality Nivky tak prechádzajú nákladné vozidlá, každodenný život narušila ťažká vojenská a hasičská technika. Miestni netušili, že si štát na tento úkon vyberie okolie ich domovov, a silno sa obávajú kontaminácie zásob pitnej vody. Starostovia sa zhovárali s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer), no ten strach ľudí úplne nezahnal. Vláde zároveň vyčítajú takmer nulovú komunikáciu.

Okolo vojenského obvodu na Záhorí, kde sa zvieratá zakopávajú, ležia pod zemou vodné zdroje obcí Veľké Leváre, Závod a Studienka. Tie nie sú napojené na verejný vodovod, a tak sú od týchto zásob závislé. Od pondelka je v týchto inak pokojných dedinkách medzi ľuďmi cítiť čoraz výraznejšiu nervozitu.

Ako nám opísal starosta Veľkých Levárov Richard Nimsch, obecné komunikácie sa zmenili na hlavnú trasu pre vojenské a hasičské vozidlá. V tom čase ešte ani on nevedel, že Nivky štát vybral ako miesto, kam sa navozia tisíce nakazených uhynutých hospodárskych zvierat.

„My sme boli hlavne slabo informovaní. Ľudia boli nervózni, videli veľký pohyb vojenskej a hasičskej techniky, ktorá prechádza cez obec, no o ničom nevedeli. O tom, že sa tam robí nejaký hydrogeologický prieskum a nad lokalitou sa uvažuje ako o hodnej na ukladanie kadáverov, sme sa dozvedeli v podstate len náhodou,“ upozornil Nimsch.

O lokalite Nivky, vzdialenej cca šesť kilometrov vzdušnou čiarou od Veľkých Levárov sa v tejto súvislosti začalo hovoriť v stredu. Obce vydali vyhlásenie, v ktorom deklarovali pochopenie pre mimoriadnu situáciu a potrebu prijímať opatrenia, no upozornili na nedostatočnú informovanosť samospráv.

„Tri dni sme boli v neistote a v stredu večer to už v ľuďoch prasklo. Ľudia boli nervózni, tak sme už museli aj my zverejniť nejaké vyjadrenie, nech to nevyzerá, že niečo potajomky pripravujeme,“ doplnil starosta.

Pravda vyšla na povrch až vo štvrtok (3. 4.), keď na Záhorie zavítal minister pôdohospodárstva. Takáč sa stretol s miestnymi starostami a následne oznámil, že v miestnych vojenských lesoch skutočne zakopú 3 200 kusov zvierat nakazených z farmy v Plaveckom Štvrtku.

Takáč sa vo štvrtok po stretnutí so starostami bránil tým, že toho veľa vopred povedať nemohol. „Informovanosť je podľa mňa úplne riadna a správna. Nemohli sme o tom informovať nikde dopredu, aby sme nevytvárali zbytočné dezinformácie,“ uviedol minister. Nimsch však so šéfom agrorezortu nesúhlasil a upozornil, že to všetko začalo ešte pred oficiálnym oznámením.

„S navážaním kadáverov sa začalo ešte v stredu večer. Rokovanie s ministrom bolo vo štvrtok a to už bolo, samozrejme, neskoro. Už sa nebolo k čomu vyjadrovať,“ upozorňuje Nimsch. Vo Veľkých Levároch sú podľa starostu radi, že ich vôbec minister navštívil, lebo napríklad v prípade zakopávania v Leviciach sa tak doteraz nestalo. Na druhej strane však obce nedostali priestor na pripomienkovanie, čo rezortu sám vyčíta.

Foto: TASR, Milan Drozd / Slintačka / Krívačka / Polícia / Kontroly / Policajti hliadkujú pred bránou poľnohospodárskeho družstva v obci Malá Lúč, v okrese Dunajská Streda 25. marca 2025.

Ľudia sa stále boja

Na základe oficiálneho stanoviska ministra pôdohospodárstva budú „do tejto lokality sa budú odvážať len tie zvieratá z chovu, ktoré nejavili príznaky ochorenia, tie, ktoré boli choré, budú prevezené po usmrtení do kafilérie v Žiline“.

Oblasť medzi obcami Studienka a Veľké Leváre bola podľa neho vybraná až potom, čo bolo príslušnými úradmi overené a potvrdené, že pochovaním usmrtených zvierat nehrozí žiadne ohrozenie zdravia ani prírody.

Ľudia sa tu totiž neboja len šírenia samotnej nákazy a hrozby, že postihne aj ich vlastné chovy. Veľkým strašiakom sa stali otázky, či zakopávanie uhynutého dobytka nemôže znečistiť ich jediné zdroje pitnej vody.

Ministerstvo pôdohospodárstva síce tvrdí, že pre nepriepustnosť podložia nehrozí jej infikovanie, no to uviedlo až vo štvrtok a ako hlási starosta obce Závod Radomír Ševeček, ani to obavy u obyvateľov nerozplynulo.

Nejde však podľa neho o chybu samotného vedenia rezortu. Informovanosť zo strany autorít bola síce minimálna alebo žiadna, ale treba uznať aj druhú stránku veci, myslí si.

„Niečo takéto sme tu nemali 50 rokov. SLAK nastúpil veľmi rýchlo a tvrdo, krízový štáb bojuje aj sám so sebou. Všetku vinu hádzať na ministra alebo krízový štáb by sa podľa mňa nemalo. Na to, že sa s nami nekomunikuje, sme upozornili a žiadame v tomto smere zlepšenie,“ uviedol.

Samotné kadávery síce priamo cez Závod sprievody nákladných vozidiel neprevážajú, no podobne ako v ostatných okolitých obciach, sa obyvatelia boja o vodu. A podľa starostu skutočne ide o veľké riziko.

Kvalita zdrojov sa už monitoruje

Obavy ohľadom vody mohli byť podľa Nimscha ľahko rozptýlené, ak by na mieste odborníci dokázali miestnych presvedčiť, že skutočne nehrozí žiadna kontaminácia. Nedialo sa tak a starostovia obcí preto ministerstvo pôdohospodárstva vyzvali, aby tu začalo sledovať vývoj kvality vody.

V piatok (4. 4.) sa preto na žiadosť Ševečeka začal v Závode monitoring vodných zdrojov. „Budem vyžadovať, aby sa v tom pokračovalo minimálne dvakrát do týždňa niekoľko mesiacov. Len ťažko sa dá vydedukovať, čo sa z tejto situácie stane v budúcnosti,“ podotkol.

Rovnaký scenár nám potvrdili aj starosta Veľkých Levárov či starostka Studienky Ivona Hlavenková a deje sa tak podľa nich na štátne náklady. „Povedali mi, že budú chodiť brať vzorky každé dva týždne,“ uviedla Hlavenková.

Ševeček bude v tejto súvislosti apelovať aj na to, aby sa do Závodu nainštaloval verejný vodovod. Okrem Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa v tejto súvislosti so žiadosťou o pomoc obráti aj na dotknuté ministerstvá.

Keď sa vyberalo vhodné miesto na zakopávanie, odborníci museli dbať na to, aby tak neurobili na piesku, ale na íle. V okolí sa totiž podľa Hlavenkovej nachádza množstvo oblastí s pieskom, ktorý by mohol skutočne infekciu prepustiť hlbšie do pôdy a ohroziť tak zásoby vody.

Starostka Studienky sa bola na vybranom mieste pozrieť. „Je to miesto so suchým ílom,“ opísala. Práve íl je lepkavá častica pôdy s dobrou schopnosťou viazať vodu, a Hlavenkovú tak ubezpečovali aj štátni experti.

Upokojil minister ľudí?

Starostka považuje stretnutie s Takáčom za dobré a plniace svoj účel. Chýbajú jej písomné informácie, aby mala potvrdenú aj tú ústnu, no cení si, že minister na miesto vôbec prišiel. „Ja som sa ho pýtala, ako budú monitorovať priestor na Nivkách aj naďalej, a povedal, že tam urobia veľkú ohradu, ktorá bude brániť diviakom,“ dodala.

Obavy u ľudí však pretrvávajú a to sa nezmení, no odborníci podľa Hlavenkovej skutočne dokázali presvedčiť ohľadom bezpečnosti. „Ten vírus nevydrží. Zotrvá len chvíľu a potom sa rozplynie,“ doplnila s tým, že pri vode však stále človek nevie, čo bude o niekoľko rokov.

Starosta Veľkých Levárov Nimsch sa na vec snaží pozerať s chladnou hlavou. „Dostali sme komplexnejšie informácie aj do budúcnosti. Čo sa ale týka zakopávania, tak stále tu existujú isté obavy. Síce sa rozpráva o vypracovanom hydrogeologickom posudku a všetko by malo byť v poriadku, ale, samozrejme, riziko existuje vždy,“ podotkol.

Aj preto sa dospelo k dohode o monitorovaní kvality vody. „Aspoň to sa nám podarilo vyrokovať a pomohlo to trošku zlepšiť situáciu. Zostáva však otázkou, čo sa bude diať, ak sa kvalita vody zhorší,“ dodal.

Cez Veľké Leváre v súčasnosti prevážajú kadávery veľké nákladné vozidlá v kontajneroch určených pre toxický materiál za sprievodu policajných vozidiel. Podľa Nimscha by sa to celé malo skončiť do utorka až stredy. Frekvenciu veľkých vozidiel pritom podľa neho miestni úplne chápu, obzvlášť vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu.

Zápach typický pre uhynutú zver sa podľa starostov oblasťou nešíri. Rovnako to opisuje aj Ľubica Pilzová, vedúca útvaru komunikácie mesta Malacky, kadiaľ nákladné vozidlá musia prechádzať.

„Samozrejme, že obyvatelia to tu prežívajú. Jednak sa musel vyhubiť celý ten chov v neďalekej farme a všetci sme ľudia a máme nejaké emócie. Tak, ako aj včera hovorili starostovia z malackého okresu na stretnutí s pánom ministrom, musíme pochopiť mimoriadnosť situácie. Skoršia informovanosť by naozaj bola na mieste, ale teraz sa už nič nedá robiť,“ uzavrela Pilzová.

