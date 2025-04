Exministerka kultúry Laššáková z Hlasu o migaľovcoch: Išlo im len o vlastný prospech a funkcie

Od čias, keď viedla ministerstvo kultúry, prešlo už niekoľko rokov, no poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas) ostáva v politike aktívna. Dnes pôsobí ako podpredsedníčka klubu strany a naďalej sa venuje práci v regiónoch. Pre denník Pravda sa vyjadrila k aktuálnemu politickému dianiu aj k téme, ktorá je jej blízka – kultúre.

Pani poslankyňa, začali by sme aktuálnou politickou situáciou. Zdá sa, že koaličnú krízu sa podarilo aspoň čiastočne utíšiť a po troch mesiacoch ste opäť zasadli do parlamentných lavíc. Viacerí poslanci alebo exposlanci už majú nové funkcie a aj vy ste sa stali podpredsedníčkou klubu strany Hlas.

Ako hodnotíte situáciu medzi kolegami po vyhodení Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša? Je klub vašej strany jednotný?

V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa mojim poslaneckým kolegom za prejavenú dôveru pri voľbe na post podpredsedníčky nášho klubu, ku ktorej prišlo po vylúčení dvoch spomínaných vydieračov. Aj v čase, keď sme toto rozhodnutie v strane urobili, tak aj teraz vnímam, že to bol krok správnym smerom. Im totiž išlo len o vlastný prospech a funkcie, čo nie je zlučiteľné s členstvom v našej strane, kde dávame záujem Slovenska na prvé miesto.

Foto: Vladimíra Gahérová, Pravda Ľubica Laššáková Nina Vrbanová Bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková počas príhovoru na vernisáži výstavy Inverzná romantika v bratislavskej Kunsthalle.

Atmosféra v klube je teraz diametrálne odlišná. Vyčistil sa vzduch, navzájom komunikujeme, smejeme sa, spolupracujeme… Je to opäť radosť ísť do práce. Človek má aj viac energie na prácu pre ľudí a slovenské regióny.

Aké máte pre túto koalíciu ambície? Videli sme, že isté problémy sa naskytli už na druhý deň schôdze, keď Andrej Danko nepodporil dva vládne návrhy. Veríte, že sa vám teraz bude dariť vládnuť a dovládnuť vo väčšom pokoji než počas prvého roka a pol?

Myslím, že sme mohli vo väčšom pokoji vládnuť aj doteraz, keby niekto pred rokom nezačal spochybňovať platnú koaličnú zmluvu. Skutočne sme sa tak mohli vyhnúť viacerým vnútorným problémom a aj následným absurdným politickým operáciám. Zvolením nášho kandidáta, Richarda Rašiho, na post predsedu parlamentu je však koalícia zastabilizovaná. Nech je toto obdobie ponaučením pre všetky koaličné strany na dôsledné dodržiavanie koaličnej zmluvy a jasne dohodnutých pravidiel.

HLAS vychádza z tejto politickej krízy posilnený, s jasnou podporou 26 poslancov a silným tímom ministrov. My sa sústredíme výlučne na realizáciu konkrétnych opatrení pre ľudí – pomoc pre jednorodičov, výhodné úvery pre rodiny, návrat zubných benefitov, daňové úľavy pre rodiny, ale aj zvyšovanie bezpečnosti ľudí na Slovensku.

Vyjadrili by ste sa k posledným prieskumom preferencií, v ktorých strana Hlas podstatne klesá oproti svojmu volebnému výsledku?

Viete, ja sa nerada riadim prieskumami. Opakovane sme totiž videli, že nemusia odzrkadľovať realitu. V jednom z posledných prieskumov som zaregistrovala vyše 12 % pre HLAS, čo je porovnateľné s výsledkom, s ktorým sme sa dostali do parlamentu.

Malé zakolísanie preferencií po výmene predsedu strany je prirodzené – ale treba povedať, prečo sa to stalo. Veď zo strany HLAS vzišiel prezident Slovenskej republiky! K výmene na čele vedenia strany prišlo po tom, ako sa Peter Pellegrini presunul do prezidentského paláca. To je veľký úspech. A samozrejme, prebrať stranu po takom silnom lídrovi a štátnikovi nie je ľahká úloha.

Napriek tomu musím povedať, že sa jej Matúš Šutaj Eštok ujal zodpovedne a spolu s ďalšími našimi ministrami doručujeme konkrétnu pomoc ľuďom na celom Slovensku. Vďaka Denise Sakovej nevzrástli ceny za plyn, teplo ani elektrinu. Erik Tomáš doručil skutočný 13. dôchodok. Školstvo prechádza veľkými reformami vďaka Tomášovi Druckerovi a Slovensko zase prechádza najväčšou výstavbou a rekonštrukciou nemocníc vďaka práci Kamila Šaška a Petra Kmeca.

V kuloároch a najmä po vzbure „migaľovcov“ sa hovorilo aj o možnej výmene predsedu strany. Je na programe niečo také?

Toto musím veľmi rázne vyvrátiť. Aj ako členka predsedníctva jasne hovorím, že táto téma ani nikdy nebola na stole. Náš predseda Matúš Šutaj Eštok má moju aj našu plnú podporu.

Keď hľadíte na súčasné vedenie ministerstva kultúry, ktorému ste pred piatimi rokmi šéfovali, ako hodnotíte kroky Martiny Šimkovičovej, najmä vo Fonde na podporu umenia, ale aj v prípade odvolávania a menovania šéfov najvýznamnejších inštitúcií, ako sú SND či SNG?

Možno by som niektoré veci riešila inak, ale dnes je rezort kultúry v gescii SNS, ktorí zaň nesú politickú zodpovednosť, a ja to rešpektujem.