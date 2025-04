NAŽIVO: Smer si na Slavíne pripomína 80. výročie oslobodenia Bratislavy

Pietnej spomienky sa na Slavíne zúčastňuje aj predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas). Prezident Peter Pellegrini si výročie uctil už vo štvrtok. V piatok je to zároveň 65 rokov, keď Slavín, najväčší vojnový pamätník v strednej Európe, slávnostne otvorili.

Výročie si pri Pomníku víťazstva na bratislavskom Námestí Eugena Suchoňa pripomenuli tichou pietnou spomienkou a položením vencov aj predstavitelia Kancelárie prezidenta SR, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), hlavného mesta SR Bratislavy, rovnako i starostovia mestských častí. Zástupcovia kraja i mesta zvýraznili význam a odkaz oslobodenia v kontexte súčasnej vojny na Ukrajine.

„Aj touto pietnou spomienkou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa pred 80 rokmi zaslúžili o slobodu. O to viac, keďže je to v kontexte prebiehajúcej násilnej vojny na Ukrajine, na ktorú, tak ako to vo vojnových konfliktoch býva, doplácajú nevinní ľudia,“ zdôraznil predseda BSK Juraj Droba. Pripomenul, že pri bojoch o Bratislavu v širšom území regiónu zomrelo približne 7000 vojakov oslobodzovacích armád. „Pripomenutie si ich obetí je zároveň zdôraznením, že sa v súčasnosti, po dlhých desaťročiach mieru, dejú v Európe veci, ktoré je potrebné čo najskôr zastaviť,“ dodal predseda BSK.

Fico s Blahom vypúšťajú na Slavíne holubice mieru (archívne video) Video

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo podčiarkol význam dňa, ktorý pripomína oslobodenie Bratislavy. „O to viac si ho pripomíname pri dnešnom 80. výročí,“ deklaroval. Tichá forma pietnej spomienky má podľa neho zvýrazniť fakt, že i v čase výročia sa na území východného suseda SR odohráva boj o slobodu, pri ktorom zomierajú ľudia. „Pripomína nám to, aká je sloboda dôležitá,“ zdôraznil.

Čítajte viac V bitke o Bratislavu nechýbala Dunajská flotila, ani donská kavaléria

V priamych bojoch o Bratislavu zahynulo 742 sovietskych, 470 nemeckých a maďarských vojakov a 121 civilistov.