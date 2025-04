SaS vylúčila budúcu spoluprácu s Hlasom a Republikou

Ako SaS informovala, opozičnú spoluprácu na kongrese potvrdil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a tiež člen predsedníctva Kresťanskodemokratického hnutia Tomáš Merašický.

SaS si na kongrese zvolila nových členov do orgánov strany a oficiálne odmietla povolebnú spoluprácu so stranou Hlas a hnutím Republika. V minulosti už SaS odmietla povolebnú spoluprácu so stranami Smer, SNS a ĽSNS. „Oceňujem, že kongres ako najvyšší orgán strany vylúčil spoluprácu s Hlasom a Republikou. Išlo o potvrdenie našej politiky. Ak chceme vytvoriť alternatívu voči Ficovej štvrtej vláde, musí to byť len s našimi opozičnými partnermi, s ktorými nás spájajú spoločné hodnoty. A tiež musíme jasne odmietnuť korupčnú, papalášsku a populistickú politiku Smeru, Hlasu a SNS. Iba takto dokážeme Slovensku priniesť lepšiu budúcnosť,“ zdôraznil Gröhling.

Gröhling v Ide o pravdu: Slovensko potrebuje pravicovú vládu, ale s Matovičom si už spoluprácu neviem predstaviť Video

Išlo súčasne o prvý kongres pod vedením Gröhlinga, ktorý v rámci svojho príhovoru hovoril o „novom príbehu SaS.“ Hodnotil uplynulý rok, príchod nových členov a posíl, ako aj spoluprácu so stranami v Pravicovom bloku.

Gröhling kritizoval Ficovu vládu za zadlžovanie, dvíhanie daní, púšťanie mafiánov na slobodu, kupčenie s poslancami či klaňanie sa diktátorom. „Slovensko potrebuje pravicovú stranu. Stranu, ktorá vie, ako naštartovať ekonomiku, rešpektuje slobodu ľudí a v zahraničnej politike chápe, že Slovensko patrí do EÚ a NATO, čo nám zabezpečuje prosperitu a bezpečnosť,“ vyhlásil Gröhling a podotkol, že SaS je protipólom politike Ficovej vlády. Zdôraznil potrebu priniesť riešenia na nápravu krokov súčasnej vlády a avizoval kontaktnú kampaň v regiónoch.

Do Republikovej rady zvolil kongres trojicu Ľuboslav Farkaš, Michal Uherčík a Marián Viskupič. Delegáti takisto zvolili nových členov rozhodcovskej a revíznej komisie.

Na kongrese sa členom SaS prihovoril aj Šimečka. SaS vyzdvihol ako skúsenú a úspešnú stranu, ktorá vie osloviť časť voličov, ktorú PS neoslovuje. Merašický vyzdvihol dobrú spoluprácu so stranou SaS a nádej na výmenu aktuálnej vlády.