Migaľ je ochotný podporiť zrušenie transakčnej dane. S prezidentom momentálne nemá žiadny vzťah, tvrdí

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer) je ochotný podporiť zrušenie transakčnej dane, prípadne jej transformáciu, ak s tým SNS príde na koaličnú radu. Povedal to dnes v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Ako ďalej uviedol, štát by v prípade konsolidácie mal riešiť v prvom rade vlastné výdavky.

Migaľ v Ide o pravdu: Máme ambíciu založiť stranu, preto sme šli do vlády. Chceme s ňou byť v parlamente Video Zdroj: TV Pravda

„A nie rovno skočiť do toho, že bude brať ľuďom," vyhlásil Migaľ. Ako ďalej povedal, konsolidácia verejných financií bola podľa neho potrebná, štát by však mal v prvom rade zarobiť sám na sebe.

Migaľ tiež pripomenul, že v súčasnosti má pozíciu „prísediaceho" na koaličnej rade. „To mi dáva priestor, aby som mohol prísť možno s vlastným návrhom, ako zrekonštruovať tú transakčnú daň," povedal minister.

V relácii povedal aj to, že nemá v tejto chvíli žiaden vzťah s prezidentom Petrom Pellegrinim. Kritika, ktorú mu prezident adresoval pri vymenovaní do funkcie, nebola podľa jeho slov hodná prezidentského úradu.

„Na druhej strane, ja necítim žiadnu zášť," povedal minister s tým, že to bol práve Pellegrini, ktorý ho dostal do politiky. Doplnil, že z toho, že sa budú Migaľ s Pellegrinim hádať, sa nikto nenaje. „To je úplne zbytočné," dodal.

Ako nový šéf rezortu chce na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR postupne zlepšovať jeho fungovanie, lepšie využiť súčasných zamestnancov, prípadne pritiahnuť nových odborníkov napríklad z oblasti informačných technológií. Eurofondy by sa mali viac posúvať do regiónov a komunikácia so starostami a primátormi by mala byť pružnejšia.

„Považujeme za veľmi potrebné zreformovať v prvom rade čerpanie eurofondov, ktoré je absolútne zlé. Potrebujeme naozaj urobiť veľmi zásadné reformy a už nejaký prvotný audit nám ukázal, kde sú tie najväčšie chyby a trhliny, či už v čerpaní eurofondov, alebo v oblasti informatizácie,“ zhodnotil Migaľ s tým, že na zmenách sa intenzívne pracuje a prvé výsledky by mali byť viditeľné v krátkom čase.