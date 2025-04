Ak zrušenie transakčnej dane nepresadím v koalícii, napálim to do parlamentu, vyhlásil Danko

Keď sa predsedovi koaličnej SNS Andrejovi Dankovi nepodarí presadiť zrušenie transakčnej dane v koalícii, „napáli" to do parlamentu, a je mu jedno, kto za to bude hlasovať. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 s tým, že uvíta každý hlas, aj z koalície, aj z opozície.

Prichádza nová daň. Kto ju platiť musí a kto nie? Tipy, ako sa transakčnej dani vyhnúť čiastočne alebo aj úplne. A môže ohroziť naše výplaty? Video

Daň podľa Danka musí skončiť k 31. decembru tohoto roku. „Aby sme nerozbili tohtoročný rozpočet," zdôraznil. Ako ďalej povedal, minister financií Ladislav Kamenický by mal prísť s novým prístupom k daňovej reforme. „My by sme sa mali baviť o reforme dane z príjmu právnických osôb, fyzických osôb. Mali by sme sa baviť aj o zvýhodnených odpisových skupinách," povedal šéf SNS s tým, že je potrebné hľadať cesty ako naštartovať ekonomiku.

Danko doplnil, že SNS však nepodporí návrh na zrušenie dane od 1. mája z dielne Progresívneho Slovenska. Dôvodom je, že je za zachovanie súčasnej vládnej koalície a podľa koaličnej zmluvy nie je možné hlasovať za opozičné návrhy.

Čítajte viac Migaľ je ochotný podporiť zrušenie transakčnej dane. S prezidentom momentálne nemá žiadny vzťah, tvrdí

Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripustil, že by Dankov návrh podporil, je to však podľa neho potrebné urobiť čím skôr a nečakať na koniec roka. „Lebo to naozaj ničí našich podnikateľov tu a teraz," skonštatoval.

Transakčná daň podľa Šimečku zdaňuje nie zisk ale ekonomickú aktivitu a tým brzdí hospodársky rast. „Nikde vo svete okrem Maďarska a Venezuely takú daň nemajú," doplnil predseda progresívcov.