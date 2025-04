Taraba nevidí dôvod odškodniť veľké farmy. Štát vraj pri slintačke nepochybil. Šipoš si myslí opak

Fico: Slovensko zatiaľ nákazu zvláda, ale riziká sú enormné. Utratenie 1 000 kusového stáda bude stáť až 10 miliónov eur Video

„Oni majú poistky, oni majú následky za to znášať, ak tam pochybili," zdôraznil Taraba. Ako ďalej pripomenul, je predpoklad, že napríklad na Záhorie sa epidémia rozšírila tak, že si na farmu doviezli človeka z Maďarska, ktorý tam mohol priniesť nákazu.

Podľa opozičného poslanca Michala Šipoša (hnutie Slovensko) štát pri slintačke a krívačke zlyháva. „Keď sme už 6. marca identifikovali nákazu 2,5 kilometra od našich hraníc v Maďarsku, tak vtedy štát nekonal," povedal Šipoš. Keby sme podľa neho mali rázne opatrenia, nemali by sme už šieste ložisko epidémie.

Šipoš tiež poukázal na slová ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, podľa ktorého treba v rámci boja proti epidémii testovať, očkovať a dodržiavať všetky opatrenia. „Ja sa pýtam, čo robil minister Takáč s (Robertom) Ficom, keď bol Covid, keď sme tu mali úmrtia 100 ľudí denne, a oni zvážali na námestia dôchodcov," pripomenul poslanec.

Hostia diskutovali aj o hrozbe medveďov. Ako povedal opozičný poslanec Šipoš, v niektorých krajinách dávajú medveďom monitorovacie náramky a keby sa to urobilo na Slovensku, prostredníctvom mobilných telefónov by sa dala monitorovať ich poloha. Pri zapojení vedcov, univerzít a technológii by to bolo možné zrealizovať.

„A boli by sme možno na Slovensku výnimoční v tom, že by ľudia na mobile vedeli, keď idú niekde do nejakej hory, vedeli povedať, že tu sa nenachádza žiaden jedinec a môžeme ísť kľudne a pokojne do tej hory," uviedol Šipoš s tým, že by išlo o inovatívne riešenie.

Podľa ministra Tarabu sú v prípade premožených zvierat automaticky častejšie stretnutia s človekom. „Jediné preventívne riešenie je držať populáciu medveďa stabilnú, to znamená aj preventívne odstrely," zdôraznil minister. Doplnil, že na Slovensku je momentálne asi 500 medveďov navyše.