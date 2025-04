Gašpar obvinil Danka z koketovania s Progresívnym Slovenskom, ten mu odporučil pozrieť sa do zrkadla

Šimečka o tom, ako sa Danko povadil s Kaliňákom: Stabilita, pokoj, láska v koalícii trvali iba deň Video

„Andrej Danko v posledných dňoch namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a Progresívnym Slovenskom. Najnovšie navrhuje zrušenie transakčnej dane, ktorá mala výrazne pomôcť štátnemu rozpočtu. Namiesto riešení prináša len chaos a konflikty – zrejme v snahe zakryť vlastný prepad v preferenciách,“ skritizoval Danka na sociálnej sieti. Podľa Gašpara sa Dankovi jeho politická formácia rozpadá pod rukami a ak nevie prispieť konštruktívne, mal by aspoň prestať brzdiť tých, ktorí sa snažia naprávať škody po predchádzajúcej vláde. „Slovensko si dnes nemôže dovoliť ďalšie osobné egá na úkor spoločných cieľov,“ dodal.

Andrej Danko Gašparovi na sociálnej sieti nič nedaroval. „Pozrite sa do zrkadla skôr než niečo poviete. Nie SNS, ale vy hlasujete za sankcie proti Rusom. Nie SNS, ale vy zodpovedáte za financie, ako aj za to, že sa tu nič doteraz nevyšetruje,“ adresoval líder národniarov Tiborovi Gašparovi. Pripomenul tiež, že Smer-SD hlasoval spolu s Progresívnym Slovenskom za to, aby slovenskí vojaci išli do Pobaltia. Nezabudol tiež spomenúť, že šéf progresívcov Michal Šimečka bol v minulosti asistentom poslanca Borisa Zalu zo Smeru-SD.