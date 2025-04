Viaceré organizácie žiadajú odbornú diskusiu pred schvaľovaním zákona o mimovládkach

Viaceré mimovládne neziskové organizácie (MNO) vyzvali poslancov Národnej rady (NR) SR, aby pozastavili rokovanie o návrhu zákona o mimovládkach, kým neprebehne široká odborná diskusia so zapojením všetkých dotknutých strán. Pripomenuli, že ak by MNO nemohli naplno vykonávať svoje poslanie, štát by len ťažko dokázal nahradiť ich činnosť. Vyplýva to zo stanoviska 29 neziskových organizácií. TASR o tom informoval Ladislav Bariak z Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska.