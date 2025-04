Transakčná daň spustila nový spor v koalícii: SNS žiada jej zrušenie, Gašpar viní Danka zo sabotáže

Všetko o transakčnom účte: Aké príjmy naň musia prísť, aké platby z neho musia odísť a ako (ne)platiť transakčnú daň? Video Zdroj: TV Pravda

Prvý koaličný problém sa ukázal hneď v prvý deň prvej schôdze Národnej rady (NR) SR po trojmesačnej nechcenej kríze. Konkrétne pri zákone o mimovládnych organizáciách, ktorý SNS predložila ešte pred rokom. Odvtedy však prešiel toľkými zmenami, že z neho už nezostalo takmer nič pôvodné.

SNS nadšená nie je

Zákon pretláča poslanec národniarov Adam Lučanský, no pôvodne nenašiel podporu ani u kolegov vo vláde. Podal teda pozmeňujúci návrh, s ktorým však nesúhlasil Hlas a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na čele so Simonou Zacharovou (nom. Hlas). Ministerstvo vnútra prišlo s vlastnými zmenami novely. Ani tie sa však nevyhli širokej kritike.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Danko Podpredseda NR SR Andrej Danko

Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR za SNS Romana Michelka je súčasné znenie návrhu zákona, ktorý šéf národniarov Andrej Danko označil za jeden z najdôležitejších, len výsledkom nejakého kompromisu. „Strana nie je spokojná, samozrejme, že nie je,“ reagoval pre Pravdu poslanec.

„Ten zákon sa už prekopal toľkokrát… Zatiaľ chceme, aby vo verejnom registri účtovných uzávierok bola nejaká excelovská tabuľka, kde budú všetky príjmy a výdavky organizácií – v zmysle, kto im koľko dal,“ vysvetlil Michelko. Sám si myslí, že v tomto znení ide o schváliteľný návrh a po zdĺhavom procese by zaň skutočne mohli zahlasovať aj poslanci Hlasu.

Problémová daň

No podstatne väčšiu výzvu musí vládny trojlístok riešiť v súvislosti s konsolidačnými opatreniami z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer). Ide o daň z finančných transakcií. Tá začala platiť len 1. apríla, no sociálne siete okamžite zaplavili príspevky podnikateľov plné sťažností a nespokojnosti. Upozorňujú, že im berie chuť rozvíjať biznis. Marcový dotazníkový prieskum od spoločnosti MojeSidlo.sk ukázal, že zhruba každý desiaty živnostník, malá alebo stredná firma spomína alebo vážne zvažuje ukončenie podnikania. Ďalších 21,1 % o tom hovorí ako o alternatíve.

Po silnej kritike sa k odporcom novej dane pridala aj SNS. „Táto daň je jednoducho nemorálna,“ vyhlásil v nedeľu šéf SNS v ta3. „Ak budeme súčasťou konsolidácie, budeme trvať na jej zrušení,“ povedal s tým, že ak sa dohoda nedosiahne na koaličnej rade, bude to považovať za politické zlyhanie. „V koalícii sú ľudia, ktorí sú proti tejto dani. Dnes to stojí a padá len na Robertovi Ficovi,“ zdôraznil.

Kedy presne sa chce Danko s partnermi o zrušení dane rozprávať, zatiaľ známe nie je. Michelko totiž pre Pravdu uviedol, že mimoriadna koaličná rada nateraz podľa jeho vedomostí nie je plánovaná, a tak treba počítať s tým, že najbližšia zasadne pred májovou schôdzou parlamentu. Tá sa má začať až 27. mája.

Zatiaľ čo Smer svoje „opatrenie“ naďalej bráni, SNS nezostáva v odpore sama. Z prostredia koalície sa k nej pridal aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) a podporu mu avizuje minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer).

„Môžem využiť svoje právo ako prísediaceho na koaličnej rade a prezentovať svoj pohľad na danú tému a navrhnúť svoje riešenie, prípadne podporiť riešenie iného koaličného partnera. Zároveň môžem diskutovať s kolegami na rokovaniach vlády SR,“ opísal Migaľ svoje možnosti a postoj pre Pravdu. Na diskusiu sú okrem toho pripravení aj v Hlase, čo potvrdil šéf strany Matúš Šutaj Eštok.

Foto: SITA, Milan Illík Andrej Danko / Robert Fico / Zľava premiér a šéf Smeru Robert Fico a predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko

Boj o priazeň podnikateľov

Podľa Kamenického by daň z finančných transakcií mala do štátnej kasy priniesť tento rok 700 miliónov eur. „Na tom, že je konsolidácia potrebná, sa zhoduje nielen koalícia, ale aj opozícia. Transakčná daň je súčasťou druhého konsolidačného balíka vo výške 2,8 miliardy eur a Andrej Danko bol súčasťou rokovaní o jej zavedení a za ňu aj hlasoval,“ bráni sa minister financií na sociálnej sieti.

Alternatívou by podľa neho bolo napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 26 %, prípadne dane z príjmov o 13 percentuálnych bodov, čo nikto nechce, argumentuje Kamenický.

Danko by síce chcel zrušenie alebo úpravy transakčnej dane dosiahnuť už na najbližšej koaličnej rade, no ako uviedol Michelko, SNS bude zrejme musieť počkať, kým sa reálne vyhodnotí výnos z nej, čo môže trvať do konca júna. Predtým jej zrušenie až tak reálne nevidí.

„My sme jasne povedali, že je s tou daňou problém. Chceme namiesto nej navrhnúť iný daňový mix. Taraba povedal, že pravdepodobne by to mohla byť adresnosť pri energetickej pomoci,“ hovorí Michelko.

Naráža tým na plány ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas) získať dáta o jednotlivých domácnostiach, podľa ktorých by štát mal vyberať na energopomoc len tie v skutočnej núdzi. „Budeme hľadať riešenie, ako daň nahradiť. My si uvedomujeme konsolidáciu a jej nevyhnutnosť,“ doplnil poslanec pre Pravdu.

Taraba zasa hovorí o počkaní až do konca roka, keďže je transakčná daň súčasťou rozpočtu. „S Andrejom Dankom som telefonoval, myslím si, že rozumie, že nemôže s opozíciou nič v tejto veci meniť v rámci platnej koaličnej zmluvy,“ uviedol pre Denník E.

Šutaj Eštok pred pondelňajším rokovaním vlády naznačil, že predstavitelia Hlasu sú o téme pripravení diskutovať. „My sme pripravení sa baviť na koaličnej rade aj o týchto návrhoch, ktoré priniesol pán Danko v rámci zrušenia transakčnej dane. Ja by som bol prvý, ktorý by bol rád, keby táto daň nebola,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

„Ak príde pán Danko s návrhom opatrení, ktoré budú kompenzovať výpadok toho, čo by sa stalo v prípade zrušenia transakčnej dane, to je niekde na úrovni 700 miliónov eur, tak poďme na to,“ dodal.

Sabotáž vlastnej vlády?

Proti ministrovi financií zo Smeru sa teda pomaly stavajú jeho koaliční kolegovia. Kamenický je pripravený naďalej diskutovať, no ak by Andrej Danko prišiel s iniciatívou na zrušenie transakčnej dane do parlamentu bez dohody v koalícii a spoliehal sa na podporu opozície, išlo by o porušenie koaličnej zmluvy.

To isté predsedovi SNS odkázal aj minister práce Erik Tomáš (Hlas). Koaličnú zmluvu by totiž podľa neho každý predstaviteľ vládneho trojlístka porušil pri hlasovaní s opozíciou o akomkoľvek zákone. Myslí si zároveň, že premiér by mal hlasovanie o zrušení transakčnej dane spojiť s hlasovaním o vyjadrením dôvere vláde.

Michelko pre Pravdu hlasovanie s opozíciou nevylúčil a označil to za poslednú nádej. „Je to ultima ratio. My sme jasne povedali, že máme k dani výhrady a očakávame, že sa tým koalícia bude zaoberať. Samozrejme s tým, že to bude konštruktívne,“ doplnil s tým, že zmena by mala s najväčšou pravdepodobnosťou aj tak nastať až 1. januára 2026.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) sa na sociálnej sieti pustil do silnej kritiky Andreja Danka – líder SNS podľa neho „ukázal, že keď ide o vlastné preferencie, nie je pre neho nič sväté, a môže si kopnúť aj do koaličného partnera“.

„Znie to ako sabotáž vlastnej vlády? Áno, a nie je to náhoda. Danko sa začína otvorene spájať s Progresívnym Slovenskom a opozíciou v ilúzii, že sa to zapáči jeho voličom,“ dodal s tým, že šéf národniarov v televíznej diskusii s lídrom PS pôsobil ako predseda opozičnej strany.

Danko Gašparovi na sociálnej sieti zasa odkázal, že „nie ja a SNS, ale vy a Smer ste hlasovali s PS za to, aby slovenskí vojaci išli do Pobaltia“ a mal by sa podľa neho predtým, ako niečo povie, pozrieť do zrkadla.

Nie je to nová kríza

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka posledné slovné prestrelky medzi Dankom a inými koaličnými politikmi len opäť dokazujú, že šéf národniarov je „neriadená strela“ tohto vládneho trojlístka.

„Kríza trvá. Nie je to nič nové. Tento problém vzájomnej nedôvery medzi predstaviteľmi vládnej koalície pretrváva. Nevyriešil sa tým, že boli niektorí ľudia dosadení do ministerstiev a niektorí zas získali poslanecké kreslá. Napriek tomu, že sa zdá, že koalícia má stabilných 79 hlasov, opak je pravdou. Ale to nehovorí nič o tom, že by sa to malo rozpadnúť. Len Andrej Danko má ako neriadená strela na niektoré veci úplne iný názor ako napríklad Tibor Gašpar,“ zhodnotil Štefančík.

Danko podľa neho poukazuje na nezmysel v podobe transakčnej dane, lebo šéf národniarov odjakživa obhajoval záujmy malých podnikateľov, ktorých novinka Kamenického najviac zasahuje. „V tomto prípade je podľa mňa Andrej Danko konzistentný, ale problém je v tom, ako to prezentuje,“ zhodnotil odborník. Líder SNS by si mal preto podľa politológa zodpovedať otázku, prečo v prvom rade za daň z finančných transakcií vôbec hlasoval.

Ako uviedol politológ z Trenčianskej univerzity pre ta3 Miroslav Řádek, Danko svojím aktuálnym konaním pokračuje v sérii pokusov o dištancovanie sa od nepopulárnych rozhodnutí. „Skôr ide o istú politickú pomstu Andreja Danka svojim koaličným partnerom. Snaží sa zbaviť zodpovednosti vo vzťahu k verejnej mienke,“ myslí si vzhľadom na fakt, že pôvodne s Kamenického opatreniami šéf národniarov skutočne súhlasil.