Bývalý šéf polície Solák má novú riaditeľskú pozíciu. Mikulec v tom vidí problém

Bývalý policajný prezident Ľubomír Solák momentálne pôsobí ako riaditeľ Centra policajného vzdelávania a psychológie. Pre agentúru SITA to potvrdilo ministerstvo vnútra s tým, že už na pozícii prezidenta Policajného zboru sa Solák okrem iného dlhodobo zaoberal problematikou vzdelávania policajtov. Jeho odborné vedomosti a skúsenosti sú tak v súčasnosti podľa rezortu využívané v jeho novej funkcii.

Šutaj Eštok: Policajný prezident Solák končí vo funkcii Video Policajný prezident Ľubomír Solák skončil pre smrteľný útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na čele polície. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že tento krok je vyvodením zodpovednosti pre zlyhanie policajtov z obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi.

Na to, že bývalý policajný prezident pôsobí v novej funkcii poukázal exminister vnútra a opozičný poslanec Roman Mikulec (hnutie Slovensko) s tým, že súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) vytvára v rezorte účelové civilné miesta, ktoré pretvára z policajných miest. Podľa ministerstva však aj v minulosti riadil centrum civilný zamestnanec, a to dokonca aj počas ministrovania samotného Mikulca.

Mikulec tiež poukázal na to, že Šutaj Eštok koncom marca vydal organizačné opatrenie, ktorým chce hromadne prepustiť vyše 400 zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Porušil však pritom podľa neho zákon, keďže takéto hromadné prepúšťanie bol povinný prediskutovať ho so zástupcami zamestnancov, teda s odborármi, čo však neurobil. „Za to, že ministerstvá musia prepúšťať 10 percent zamestnancov je spoluzodpovedný aj pán Mikulec, ktorý bol ministrom vo vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Tieto vlády totiž zvýšili hrubý dlh Slovenskej republiky o neuveriteľných 24 miliárd eur, čím každého občana, vrátane novorodencov a seniorov, zadlžili ročne o neuveriteľných 1 372 eur,“ reagovalo ministerstvo vnútra.

Rezort doplnil, že oni sami sú na základe uznesenia vlády nútení zrušiť 1 240 tabuľkových miest. Zákonník práce a všetky ostatné právne predpisy však podľa ministerstva pritom budú dodržané. „Pán Mikulec opäť ukázal, že nerozumie rezortu, pretože tabuľkové miesto príslušníka Policajného zboru nie je možné presystemizovať na zamestnanecké miesto, resp. miesto pri výkone práce vo verejnom záujme,“ dodalo ministerstvo vnútra.