Strana Demokrati dorazila k centrále SNS. Opozícia žiada Danka, aby sa podpísal pod zrušenie transakčnej dane

„Doniesli sme na centrálu SNS komplet pripravený zákon s dôvodovou správou, doložkami, listom pre predsedu národnej rady, jednoducho so všetkým, aby ho už iba pán Danko podpísal a podal v národnej rade na schválenie,“ uviedol Juraj Šeliga za stranu Demokrati.

Bývalý predseda vlády Eduard Heger tvrdí, že transakčná daň je pre ekonomiku toxická. Podľa zákona, ktorý doniesli Andrejovi Dankovi, môže byť zrušená od 1. januára 2025. Doteraz zaplatená daň sa podnikateľom podľa ich návrhu buď vráti alebo započíta do ďalšieho roka.

Progresívne Slovensko spustilo verejnú výzvu za zrušenie dane a rozmiestnilo bilboardy po Slovensku. „Je to absolútna hlúposť, ktorá trestá ľudí za podnikavosť,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Strana tiež navrhla mimoriadnu schôdzu parlamentu a pozmeňujúci návrh na zrušenie dane. Podpredseda PS Michal Truban zdôraznil, že o návrhu na zrušenie dane sa bude hlasovať už tento týždeň. Zároveň vyzývajú verejnosť, aby sa pridala k ich podpisovej akcii za zrušenie transakčnej dane.

„Vidíme, že nielen náš tlak, ale tlak verejnosti, podnikateľov, firiem postupne zaberá. Čoraz viac koaličných politikov už vidí, akú hroznú chybu urobili, aká je to hlúposť a teraz sa sami hádajú a predbiehajú v tom, kto chce viac tú daň zrušiť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v NR SR predseda opozičného PS Michal Šimečka. Slovensko si podľa neho v čase chaosu v globálnej ekonomike nemôže dovoliť zabrzdenie hospodárskeho rastu, čo by dlhšie fungovanie transakčnej dane spôsobilo.

Poukázal na pozmeňujúci návrh na zrušenie tejto dane, ktorý je predložený k novele zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Hlasovať sa má o ňom v najbližších dňoch. „Ja ich chcem vyzvať, že stačí slov, treba konať. Tento týždeň, v stredu alebo možno vo štvrtok sa bude hlasovať v druhom čítaní o pozmeňovacom návrhu môjho kolegu Michala Trubana. Tam majú všetci koaliční politici možnosť ukázať, že to nie sú len slová a že reálne chcú pomôcť našim podnikateľom,“ konštatoval Šimečka.

Ak by mali problém s tým, že ide o opozičný návrh, poslanci PS sú podľa neho pripravení podporiť aj rovnaký návrh, ktorý by predložil niekto z koalície. Hnutie chce stupňovať tlak proti transakčnej dani, spúšťa preto internetovú podpisovú petíciu, do ktorej sa môže zapojiť verejnosť.

Hnutie Slovensko tiež vyzýva na zrušenie dane, pričom predložilo pozmeňujúce návrhy na jej zrušenie k rôznym dátumom. „Nech sa Andrej Danko a celá SNS ukáže, či si stoja za svojim slovom, alebo je to len mocenské vydieranie Fica,“ povedal člen finančného výboru za Hnutie Slovensko Július Jakab. Danko by mal podľa Jakaba v sebe nájsť odvahu a zrušiť transakčné výpalné.

„Ak by bola výhovorka Andreja Danka, že k 1. máju je to priskoro, aj keď my si myslíme, že každý jeden deň trvania transakčnej dane je absolútne devastujúci pre ekonomiku, vypracovali sme dva pozmeňujúce návrhy, presne podľa slov Andreja Danka. A to je zrušenie transakčnej dane k 1. júlu tohto roka a zrušenie transakčnej dane k 1. januáru 2026,“ priblížil opozičný poslanec.

Predseda SNS Andrej Danko pred pár dňami povedal, že keď sa mu nepodarí presadiť zrušenie transakčnej dane v koalícii, predloží to do parlamentu aj tak a je mu jedno, kto za to bude hlasovať. Doplnil, že uvíta každý hlas, aj z koalície, aj z opozície. Daň podľa Danka musí skončiť k 31. decembru tohto roku. Koaliční partneri ho po jeho slovách skritizovali, na čo Danko neskôr doplnil, že SNS dodržiava koaličnú zmluvu.