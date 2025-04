KDH nepodporí vládny návrh na zmenu ústavy. Hnutie tvrdí, že má lepší

Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH nepodporia v prvom čítaní vládnu novelu Ústavy SR. Opakovane deklarujú, že ich návrh zmeny ústavy je lepší a žiadajú preň podporu. Pokiaľ prejde do druhého čítania len vládna novela, budú sa snažiť do nej dostať čo najviac priorít zo svojho návrhu.

Prípadná podpora kresťanských demokratov bude záležať od následných debát, zatiaľ je podľa nich o tom predčasné hovoriť. Predstavitelia hnutia o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.

„Podporíme náš návrh, preto sme ho predkladali, myslíme si, že je lepší, a veríme, že získa podporu. Je nám ľúto, že dnes koaličné strany jednoznačne deklarovali, že náš návrh nepodporia. KDH týmto aj vyhlasuje, že nepodporí zase vládny návrh, myslíme si, že náš návrh je lepší, kvalitnejší a lepšie spracovaný,“ povedal podpredseda KDH Viliam Karas.

Šéf hnutia Milan Majerský doplnil, že pokiaľ do druhého čítania neprejde návrh KDH, ale vládny áno, budú ho chcieť upraviť. „Budeme sa snažiť pozmeňovacími návrhmi dostať čo najviac z nášho ústavného návrhu do návrhu zákona z dielne vlády,“ povedal. „Máme sedem bodov, budeme sa snažiť presunúť tam každý a potom zvážime na základe toho, ako sa bude vyvíjať debata v pléne a diskusia aj v rámci opozície a, samozrejme, aj koalície,“ doplnil Majerský. Karas dodal, že je predčasné sa k tomu vyjadrovať. „O finálnej podobe budú potom viesť rokovania všetky parlamentné kluby, nielen koalícia a KDH, ale všetky parlamentné kluby, lebo každý parlamentný klub má čo hovoriť do toho, aký bude výsledný návrh,“ povedal s tým, že KDH nie je momentálne spokojné s obsahom vládneho návrhu zákona.

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) avizoval, že diskusiu k ústavným zmenám by mohli poslanci využiť aj na to, aby z ústavy vypustili vetu, podľa ktorej je celé Slovensko jeden volebný obvod. „Za KDH môžem len povedať, že máme dlhodobo v programe, aby došlo k zmene jedného volebného systému,“ skonštatoval Karas s tým, že KDH nebude súhlasiť len so samotným zrušením jedného volebného obvodu, ale treba transparentný volebný zákon. „Trváme na tom, aby došlo ku konsenzu naprieč politickým spektrom o zmene volebného systému a o prijatí volebného zákona na úrovni ústavného zákona,“ doplnil.

Podľa Majerského musí zmena volebného systému prísť „ruka v ruke“ s decentralizáciou. „Musí dôjsť k decentralizačnému zákonu, kde sa posunú kompetencie zo štátu na vyššie územné celky, respektíve na mestá a obce, je to v rámci princípu subsidiarity,“ dodal.

Vládny návrh zmeny ústavy nepodporí ani poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Nepodporí však ani návrh KDH. „Návrhy na zmenu Ústavy SR pokladám len za snahu o prekrytie pálčivých problémov Slovenska, ktorými chce Robert Fico (Smer-SD) zakryť svoju neschopnosť riadiť krajinu,“ uviedla v stanovisku. „Rovnako nebudem hlasovať ani za návrh hnutia KDH, pri ktorom mám zásadné výhrady voči ustanoveniam týkajúcim sa generálnej prokuratúry. V ústave máme riešiť základné princípy fungovania štátu, nie organizačnú štruktúru jednotlivých úradov,“ uviedla. Zmeny v ústave by podľa nej nemali slúžiť na vybavovanie si straníckej agendy.

Zmeny ústavy z dielne vlády i KDH hovoria najmä o tzv. kultúrno-etických otázkach. KDH tiež chce, aby ústava stanovila, že sa po zrušení špeciálnej prokuratúry budú vytvárať osobitné oddelenia na boj s terorizmom, organizovaným zločinom a na boj s korupciou, ktoré budú pôsobiť na celom Slovensku.