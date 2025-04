OSN v srdci Európy: Slovensko hostí prestížne zasadnutie, výsledkom bude Bratislavská deklarácia. Blanár: Je mi cťou

Vo svete dochádza k bezprecedentnému porušovaniu a erózii medzinárodného a humanitárneho práva, povedal Blanár po začiatku zasadnutia. Práve takéto podujatia v rámci OSN označil Blanár za dôležité pri snahách o hľadanie riešenia, akým spôsobom zmienenú eróziu zastaviť. Podľa neho je dôležité, aby sa do slovníka diplomacie vrátil dialóg a dodržiavanie medzinárodných noriem.

Blanár vystúpil v BR OSN, vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine Video (Archívne video) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer) vystúpil v Bezpečnostnej rade (BR) OSN a vyzval svetové mocnosti na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Jeho vystúpenie umožnilo Slovinsko ako predsednícky štát BR, ktoré vyzvalo susedov Ukrajiny, aby sa k prebiehajúcemu konfliktu vyjadrili, informuje z New Yorku osobitný spravodajca TASR. / Zdroj: TASR

„Pevne verím, že táto deklarácia bude obsahovať veľkú podporu mierovému úsiliu, ktoré v súčasnosti prebieha zo strany Spojených štátov amerických na urovnanie konfliktu na Ukrajine, ale rovnako v Pásme Gazy. Sú to absolútne kľúčové otázky, ktoré aktuálne zamestnávajú nielen Bezpečnostnú radu OSN, no aj celé medzinárodné spoločenstvo,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer), ktorý dnes otvoril prvý deň rokovaní. Delegáciu bývalých predsedov Valného zhromaždenia OSN dnes prijal prezident Peter Pellegrini v Prezidentskom paláci. Rovnako dnes prijal delegáciu Rady predsedov Valného zhromaždenia OSN premiér Robert Fico na pracovnom obede na úrade vlády.

Zdôraznil, že pre Slovensko je cťou organizovať toto podujatie v roku 80. výročia vzniku OSN, pričom ide o medzinárodné uznanie slovenského renomé i skúseností a dôkaz toho, že SR je rešpektovanou členskou krajinou tejto medzinárodnej organizácie. „Slovenská republika je rešpektovanou krajinou a aktívnym členom OSN, ktorá prináša mnohé témy rezonujúce vo svete. Dnešné zasadnutie patrí k tým podujatiam, na ktorých sa prostredníctvom multilateralizmu snažíme hľadať riešenia na najpálčivejšie globálne problémy, medzi ktoré patrí bezprecedentná erózia medzinárodného práva a humanitárneho práva, ktorej sme svedkami,“ vyhlásil minister.

Pellegrini: Slovensko musí byť pripravené na jadrový incident Video Prezident SR Peter Pellegrini v USA sa zúčastnil Valného zhromaždenia OSN. / Zdroj: TASR

Zasadnutia UNCPGA sa konajú trikrát do roka, a to aj v krajine jedného z bývalých predsedov Valného zhromaždenia OSN, medzi ktorých patrí dlhoročný minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. Ako prvý Slovák predsedal Valnému zhromaždeniu OSN v rokoch 2017 až 2018. „Som naozaj rád, že tentokrát sa Rada predsedov Valného zhromaždenia OSN schádza na Slovensku. Je to orgán, ktorý má za svoju hlavnú úlohu pomáhať aktuálnemu predsedovi Valného zhromaždenia OSN a generálnemu tajomníkovi OSN a poskytovať im svoje skúsenosti, rady smerujúce k zlepšeniu fungovania Organizácie Spojených národov,“ priblížil Lajčák. Zdôraznil, že k rokovaniam sa v Bratislave z celkového počtu 25 žijúcich predsedov pripája historicky najvyšší počet účastníkov, a to 16, vrátane predsedu UNCPGA Seung-Soo Hana a súčasného predsedu 79. Valného zhromaždenia OSN Philémona Yanga. Ten pricestuje na Slovensko v stredu 9. apríla.

Foto: TASR, MZVaEZ Blanár, OSN Zasadnutie Rady predsedov Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD). Na snímke uprostred vľavo minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a uprostred vpravo predseda 72. zasadnutia VZ OSN Miroslav Lajčák. V Bratislave 8. apríla 2025.

Ako informoval rezort zahraničia, Slovenská republika je zástancom multilateralizmu s ústrednou úlohou Organizácie Spojených národov. Zúčastňuje sa všetkých zasadnutí jej orgánov a bola členom alebo predsedala už väčšine z nich. Slovenskí zástupcovia predsedali Valnému zhromaždeniu OSN (2017 – 2018) či Medzinárodnému súdnemu dvoru (2012 – 2015). Zároveň sa im darí uplatniť na vyšších úradníckych pozíciách v rámci systému OSN. Slovensko bolo dvakrát členom Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN (2010 – 2012, 2023 – 2025) a Rady OSN pre ľudské práva (2008 – 2011, 2018 – 2020) a pôsobilo ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN (2006 – 2007). V súčasnosti sa SR opätovne uchádza o kreslo nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029, pričom pre svoju kandidatúru získava medzinárodnú podporu aj organizovaním dnešného prestížneho podujatia v Bratislave.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov je v zmysle Charty OSN jedným zo šiestich hlavných orgánov tejto medzinárodnej organizácie. Poskytuje jedinečné fórum na multilaterálnu diskusiu o celom spektre otázok. Každý zo 193 členských štátov má vo Valnom zhromaždení OSN jeden hlas. Funkcia predsedu Valného zhromaždenia rotuje každý rok medzi piatimi regionálnymi skupinami členských krajín OSN, pričom Valné zhromaždenie volí predsedu na obdobie 12 mesiacov.