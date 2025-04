Ficove covidové amnestie schválil parlament, štát preplatí pokuty za rúška. Pellegrini netají nespokojnosť

Covidové amnestie sú tu. Opozícia a dokonca i prezident Peter Pellegrini ich ostro kritizovali, no svoje nedosiahli. Vládny návrh zákona prešiel parlamentom a osoby, ktoré počas pandémie Covid-19 dostali pokutu za nedodržiavanie opatrení, môžu vďaka nemu požiadať štát o refundáciu. Ide najmä o sankcie za nenosenie rúšok, porušovanie zákazov zhromažďovania sa či vychádzania atď. Srdcovka premiéra Roberta Fica (Smer) mala platiť už od 1. marca, no pre koaličnú krízu sa o nej rozhodlo až v stredu 9. apríla a prešla si aj zmenami. Štát to môže vyjsť na viac ako 3,3 milióna eur.