Diagnóza: chorý zdravotnícky systém. Do štátnych nemocníc tečú miliardy, podľa expertov s nimi nevedia hospodáriť

Do nemocníc tečú obrovské peniaze, no pacienti zmenu k lepšiemu príliš necítia. Problémom je neefektívny systém, v ktorom sa míňajú milióny na platy a benefity, no chýba kontrola, poriadok a motivácia niečo zlepšovať. Zamestnancov v zdravotníctve síce pribúda, najviac však medzi úradníkmi. K tomu všetkému sa pridáva časté striedanie vedenia nemocníc a slabé riadenie zhora. Analytici upozorňujú, že ak sa nezmení spôsob, akým nemocnice fungujú, kvalita starostlivosti ostane ďaleko za tým, čo by si ľudia zaslúžili.