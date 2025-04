Poslanci ukončili deň návrhom odškodnenia pokút za priestupky počas pandémie

Vládny kabinet hovorí, že legislatíva reflektuje judikatúru Ústavného súdu SR a upozornenia verejného ochrancu práv v súvislosti s nedodržaním určitých zákonných postupov zo strany štátu v prípade uplatňovania protipandemických opatrení.

Kotlár trvá na obsahu svojej správy k pandémii, žiada vládu o jej prerokovanie Video

Opozícia návrh skritizovala. Predložila k nemu aj viacero pozmeňujúcich návrhov. Viacerí opoziční predstavitelia tiež vyčítali niektorým koaličníkom, že keď boli v opozícii, huckali ľudí proti opatreniam súvisiacim s Covid-19.

Čítajte viac Kotlár po Obamovi vraj komunikuje aj s FBI. Tvrdí, že vie, ako sa k nám dostal covid a slintačka

Zákonodarcovia sa do lavíc vrátia opäť v stredu (9. 4.). Podľa programu by počas dňa mali okrem iného prebrať v zlúčenej rozprave návrh na voľbu troch členov Rady pre mediálne služby na šesťročné funkčné obdobie a návrh na voľbu člena Rady pre mediálne služby na funkčné obdobie do 13. januára 2027.