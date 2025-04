Gröhling v Ide o pravdu: Najlepšie by boli predčasné voľby. S Matovičom si neviem predstaviť vládu, jeho hnutie nevylučujeme

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Branislava Gröhlinga v relácii Ide o pravdu Video

Mám ambíciu, aby sme sa tri strany – SaS, PS a KDH – dohodli na tom, čo nás spája a aby sme sa konečne prestali dohadovať o tom, čo nás rozdeľuje. To, čo stále rozprávam, že „nie Hlasu“, sme potvrdili najvyšším orgánom našej strany, a teda kongresom, uviedol Gröhling. V strane majú podľa Gröhlinga veľkú demokraciu, a to aj názorovú. Tí, čo nesúhlasia, sa však musia vysporiadať s názorom väčšiny.

Predseda SaS si nevie predstaviť sedieť vo vláde s Igorom Matovičom. Hnutie Slovensko však podľa neho nepatrí do spektra, ktoré chce definitívne vylučovať.

Andrej Danko vydiera koalíciu, povedal Gröhling v súvislosti so snahou Danka zrušiť transakčnú daň. Ak by však prišiel s takým návrhom do parlamentu, SaS by za neho zahlasovala.

