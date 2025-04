Danko vysvetlil, ako vidí zrušenie transakčnej dane. Chce, aby ju neplatili živnostníci a malé firmy

Danko kritizuje transakčnú daň, navrhuje ju zrušiť do konca júna Video

Danko tvrdí, že SNS chce pomáhať malým podnikateľom a živnostníkom, a práve tí teraz ako prví cítia pre transakčnú daň krivdu. „Chcem ale povedať, že pre nás je priorita udržanie tejto vlády,“ uviedol s tým, že rokoval s ministrom financií a ocenil jeho postup na rezorte.

„Je zrejmé, že pri počiatočnom riešení sa veľa vecí nezvládlo,“ uviedol Danko s tým, že úplné zrušenie dane by však spôsobilo deštrukciu štátu. „Máme prísľub od ministerstva financií, že bude vyhodnocovať podnety od ľudí,“ uviedol.

Foto: TASR, Jakub Kotian Andrej Danko Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko počas tlačovej konferencie ku koaličným rokovaniam a vnútropolitickej situácii 18. februára 2025

„Nemeníme svoj názor na to, že transakčnú daň treba zrušiť, ale urobíme tak nasledovne,“ uviedol a pomenoval svoje návrhy. Prvým z nich je zrušenie tejto dane pre živnostníkov k 30. júnu 2025. Chce to navrhnúť buď na najbližšej, alebo májovej schôdzi NR SR. Ďalej sa bude usilovať o zrušenie dane z finančných transakcií pre firmy, ktoré dosahujú obrat do 100 000 eur. To by chcel dosiahnuť od konca júla. „Dane by mali byť spravodlivé, nie experimentálne a deptajúce,“ podotkol šéf národniarov.

Tvrdí, že ministerstvo financií reagovalo pri živnostníkoch pozitívne a podporu našiel aj v Hlase. Čo sa týka menších firiem, transakčnú daň im navrhne zrušiť, aj ak s tým rezort súhlasiť nebude, deklaroval.

„Čo sa týka väčších spoločností, chceme dať priestor Ministerstvu financií vychytať chyby,“ dodal. V tomto prípade totiž podľa Danka treba viesť širšiu diskusiu a opozičné návrhy daň úplne zrušiť by ohrozili slovenské financie a sám by to považoval za nezodpovedné.

Ľudia sú však podľa Danka pre daň z finančných transakcií nonstop nahnevaní. „My trváme na zrušení transakčnej dane pre živnostníkov a pre firmy s obratom do 100 000 eur,“ doplnil s tým, že to považuje za svoju politickú povinnosť. Verí, že v rámci koalície dôjde k dohode bez nejakého vydierania.

Hádky pre daň

Daň z finančných transakcií začala platiť len 1. apríla, no sociálne siete okamžite zaplavili príspevky podnikateľov plné sťažností a nespokojnosti. Upozorňujú, že im berie chuť rozvíjať biznis. Marcový dotazníkový prieskum od spoločnosti MojeSidlo.sk ukázal, že zhruba každý desiaty živnostník, malá alebo stredná firma spomína alebo vážne zvažuje ukončenie podnikania. Ďalších 21,1 % o tom hovorí ako o alternatíve.

„Táto daň je jednoducho nemorálna,“ vyhlásil v nedeľu šéf SNS Andrej Danko v ta3. „Ak budeme súčasťou konsolidácie, budeme trvať na jej zrušení,“ povedal s tým, že ak sa dohoda nedosiahne na koaličnej rade, bude to považovať za politické zlyhanie. „V koalícii sú ľudia, ktorí sú proti tejto dani. Dnes to stojí a padá len na Robertovi Ficovi,“ zdôraznil.

Poslanec Roman Michelko (SNS) v reakcii pre Pravdu naznačil, že národniari by v tejto súvislosti dokonca mohli pristúpiť k hlasovaniu s opozíciou. „Je to ultima ratio. My sme jasne povedali, že máme k dani výhrady a očakávame, že sa tým koalícia bude zaoberať. Samozrejme s tým, že to bude konštruktívne,“ doplnil v pondelok s tým, že zmena by mala s najväčšou pravdepodobnosťou aj tak nastať až 1. januára 2026.

Koaliční partneri zo Smeru a Hlasu pritom upozorňujú, že takýto krok by bol porušením koaličnej zmluvy. Danka na sociálnej sieti ostro kritizoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) a ťaženie za zrušenie transakčnej dane označil za sabotáž zo strany SNS.

„Znie to ako sabotáž vlastnej vlády? Áno, a nie je to náhoda. Danko sa začína otvorene spájať s Progresívnym Slovenskom a opozíciou v ilúzii, že sa to zapáči jeho voličom,“ napísal s tým, že šéf národniarov v televíznej diskusii s lídrom PS pôsobil ako predseda opozičnej strany. Danko však v stredu tvrdil, že si to s Gašparom už vyjasnil.

Na Dankovu stranu sa postavili aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) či minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smeru). Šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok navyše naznačil, že diskusii o transakčnej dani je otvorená aj jeho strana a podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas) by sa malo prípadné hlasovanie o jej zrušení by sa malo spojiť s vyslovovaním dôvery vláde.

700 miliónov eur

Podľa Kamenického by daň z finančných transakcií mala do štátnej kasy priniesť tento rok 700 miliónov eur. „Na tom, že je konsolidácia potrebná, sa zhoduje nielen koalícia, ale aj opozícia. Transakčná daň je súčasťou druhého konsolidačného balíka vo výške 2,8 miliardy eur a Andrej Danko bol súčasťou rokovaní o jej zavedení a za ňu aj hlasoval,“ bráni sa minister financií na sociálnej sieti.

Danko by síce chcel zrušenie alebo úpravy transakčnej dane dosiahnuť už na najbližšej koaličnej rade, no ako uviedol Michelko, SNS bude zrejme musieť počkať, kým sa reálne vyhodnotí výnos z nej, čo môže trvať do konca júna. Predtým jej zrušenie až tak reálne nevidí. Podľa Tarabu to všetko môže potrvať až do konca roka.

„My sme jasne povedali, že je s tou daňou problém. Chceme namiesto nej navrhnúť iný daňový mix. Taraba povedal, že pravdepodobne by to mohla byť adresnosť pri energetickej pomoci,“ uviedol Michelko pre Pravdu v pondelok.

Narážal tým na plány ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas) získať dáta o jednotlivých domácnostiach, podľa ktorých by štát mal vyberať na energopomoc len tie v skutočnej núdzi. „Budeme hľadať riešenie, ako daň nahradiť. My si uvedomujeme konsolidáciu a jej nevyhnutnosť,“ doplnil poslanec.