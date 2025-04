Uložte si číslo 116117. Na Slovensku vznikne nová linka pomoci, prezident podpísal novelu

Linka pomoci s číslom 116117 bude slúžiť na riešenie menej naliehavých zdravotných problémov, ktoré si nevyžadujú okamžitý zásah záchrannej služby, napríklad konzultácie zdravotného stavu, odporúčania na vhodné zdravotnícke zariadenie alebo na organizáciu plánovaných medziklinických transportov.

Video

Z medzinárodného prieskumu, do ktorého bolo zapojené aj Slovensko vyplýva, že až 80 percent ľudí nepozná príznaky cievnej mozgovej príhody a iba 24 percent pacientov, ktorých postihne, si uvedomuje, že má mozgovú mŕtvicu. Len 3 percentá pacientov, ktorí dostali porážku, si zavolalo sanitku. Tieto štatistiky nám ukazujú, aké dôležité je vzdelávať verejnosť o tejto téme o to viac, že čas na úspešnú liečbu tohto ochorenia je len štyri a pol hodiny od prvých príznakov. O mozgovej mŕtvici hovoríme s Richardom Fidesom, ktorý ju pred 15 rokmi prekonal, so záchranárom Matejom Polákom a prof. MUDr. Zuzanou Gdovinovou, CSc., ktorá je prednostkou Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. / Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda