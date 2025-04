Ústava má poznať len dve pohlavia - muža a ženu. Novela prešla do II. čítania, podporili ju aj opoziční poslanci

Poslanci Národnej rady v stredu posunuli do druhého čítania návrh ústavného zákona, ktorý má do Ústavy SR zakotviť dve pohlavia - muža a ženu. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.