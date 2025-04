Veľké zmeny v armádnom podniku. Kaliňák chce na Považí opravovať stíhačky NATO aj vrtuľníky Blackhawk

Na Považí budú opravovať stíhačky F-16 a časom aj vrtuľníky Blackhawk. V Leteckých opravovniach Trenčín to oznámil v stredu minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Dohoda s nórskou firmou Kongsberg má priniesť Slovensku pracovné miesta a know-how zo zahraničia.

„Týmto krokom začíname novú budúcnosť Leteckých opravovní Trenčín a je to len časť z toho, aké máme predsavzatia. Jedna časť je starostlivosť a modernizácie lietadiel F-16, a druhá časť, o ktorej chceme diskutovať, je otázka vrtuľníkov Blackhawk,“ oznámil Kaliňák. Dohoda s Nórmi podľa neho otvorí leteckým opravovniam, familiárne nazývané „lotka“, dvere k ďalším projektom.

Stíhačky F-16 nezačnú v Trenčíne opravovať hneď, potrvať to môže ešte mesiace. „Očakávam, že ten proces bude určite trvať dlhšie, nie jeden deň alebo dva týždne,“ podotkol minister. Najskôr sa musia zamestnanci zoznámiť s technológiami a prejsť výcvikom. Spoločný podnik by však mohli rozbehnúť už budúci rok.

Prvý míľnik chce šéf opravovní Juraj Lauš naplniť do 90 dní. „Predpoklad je, že do konca tohto roku by sme gro činností spojených s tým, aby sme zabezpečili možnosť opráv, mali zvládnuť,“ priblížil.

Aké F-16 chcú opravovať

V posledných rokoch hľadali podľa šéfa obrany spôsoby, ako pozdvihnúť letecké opravovane. Teraz sa núdze o zákazníkov neobáva. Opravárenské kapacity sú podľa neho dnes „nedostatkovým tovarom“ a čakacie doby dlhé. Medzi posledné väčšie zákazky LOTN patrí oprava niekoľkých kusov L-39 a vrtuľníkov Mi – 8/17/171.

Spoločný podnik Nórov a Slovákov sa bude zaujímať podľa Kaliňáka nielen o F-16 z NATO, ale aj mimo aliancie. „Niekoľko stoviek kusov F-16 len vo vnútri NATO a niekoľko ďalších stoviek mimo krajín NATO, to budú tie, o ktorých dôveru sa budeme uchádzať,“ povedal. „To je trh, o ktorý sa bude nový spoločný podnik uchádzať ako o zákazníka,“ pokračoval neskôr.

„Táto iniciatíva je priamym výsledkom rokovaní, ktoré sa začali pred necelým rokom. LOTN je síce súčasťou podpory životného cyklu novej generácie lietadiel typu F-16 Block 70 slovenských vzdušných síl, ale v tomto momente ide o zabezpečenie údržby aj na lietadlách F-16 Block 15 až Block 52,“ pokračoval.

„Letecké opravovne sú partnerom Lockheed Martin pre lietadlá Block 70 dodávané na Slovensko, ale nepozeráme sa len po lietadlách, ktoré slúžia v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Pozeráme sa po všetkých lietadlách, ktoré slúžia v Európe,“ uviedol šéf opravovní Lauš.

Sľubujú prácu v regióne

Letecké opravovne zamestnávajú na Považí 273 ľudí, z nich je 193 špecialistov-mechanikov. „Vzhľadom na to, že máme relatívne vysoký priemerný vek (zamestnancov, poz. red.), potrebujeme prilákať mladých ľudí,“ podotkol Lauš s tým, že prijímať chcú nových. O aké zvyšovanie počtu zamestnancov pôjde, nešpecifikoval. Podľa Kaliňáka však pôjde len o desiatky miest.

Podľa šéfa opravovní sa podpisom dohody otvoria nielen možnosti pre podnik, ale aj pre stredné a vysoké školy. Od januára prijali osem absolventov strednej technickej leteckej školy. Dúfa, že spoločný podnik s Nórmi zmení názor absolventov, aby z Trenčína neodchádzali do komerčných firiem. Kaliňák hovorí, že diverzifikácia ekonomiky by mohla Slovensku pomôcť nahradiť straty z iných oblastí hospodárstva.

Foto: Pravda, Robert Huttner prílet F16 Kuchyňa Ďalšie stíhačky F-16 prileteli na Slovensko.

Nákupy v čase konsolidácie

O lietadlách rokoval Kaliňák aj v utorok. Počas návštevy českého závodu Aero Vodochody s ministerkou obrany Janou Černochovou naznačil, že by Slovensko malo záujem o niekoľko nových lietadiel Aero L-39 Skyfox. Ide o dvojmiestne podzvukové takticko-cvičné lietadlo, ktoré je vhodné na výcvik pilotov lietadiel štvrtej a piatej generácie, napríklad F-16, F-35 a Gripen.

Cvičné podzvukové lietadlá L-39, na ktorých sa slovenskí letci cvičia nateraz, stratili podľa neho svoju životnosť. „Posledné dva Albatrosy L-39 ešte stále máme v našich hangároch a musíme sa už obzerať po novších… Tá ponuka je určite veľmi atraktívna a my o tom chceme veľmi podrobne diskutovať v najbližších týždňoch a mesiacoch, pretože tá príprava pilotov je to, čo je najpodstatnejšie,“ povedal Kaliňák.

Šéf obrany podotkol, že hoci Slovensko podpísalo kontrakt na nákup F-16 Block 70 ešte v roku 2018, dodnes má vycvičených len osem z 22 pilotov. „To, čo máme, je na konci životnosti. Do roku 2030 sa počíta s tým, aby sme mali 20 cvičných lietadiel,“ povedal ďalej. Nákup lietadiel Skyfox by podľa Kaliňáka výrazne ovplyvnil cenu výcviku pilotov. „Predovšetkým sa zlacní,“ zdôraznil s tým, že piloti by podľa jeho slov mohli nalietať viac hodín na prúdovom lietadle.

Prídu k nám nórski technici

O aký počet kusov by Bratislava mala záujem, Kaliňák nespresnil. „Nie jeden, nie štyri. Mal by ich byť adekvátny počet, ktorý spĺňa možnosti jednak servisného cyklu, ale aj veľkého náletu hodín, ktoré piloti potrebujú,“ naznačil minister a neskôr dodal, že 12 kusov, ako má Maďarsko, je počet, ktorý sa blíži aj záujmu SR.

Podľa šéfa nórskej firmy Kongsberg Aviation Maintenance Services André Jaegtvika majú Slovensko a Nórsko spoločné záujmy ako spojenci NATO, no aj v modernizácii svojich obranných síl. Kým k nám však ešte len postupne prilietajú stíhačky F-16 zakontrahované v roku 2018, nórske vzdušné sily už podľa Jaegtvika plne prešli z F-16 na F-35.

Šéf nórskej firmy, ktorá sa okrem iného špecializuje aj na protilodné rakety a vesmírne systémy, hovorí, že spoločný podnik prinesie na starý kontinent aj viac bezpečnosti. Školiť do Trenčína prídu podľa neho najskúsenejší technici z nórskej firmy. „Podpísaním zmluvy s LOTN pomôžeme Slovensku byť nielen bezpečnejšou krajinou, ale posilníme aj bezpečnosť Európy ako kontinentu,“ pokračoval Jaegtvik.