Kotlárove zistenia o vakcínach preverí Krajská prokuratúra v Trenčíne

Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v marci prijal splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Kotlára. Ten mu odovzdal výsledky svoje analýzy, ktorú mali orgány činné v trestnom konaní dôsledne posúdiť, vyhodnotiť a vysporiadať sa s ňou z trestnoprávneho hľadiska.

Splnomocnenec v marci avizoval, že Žilinkovi odovzdá výsledky analýzy šarží vakcín Moderna a Pfizer. Podľa Kotlára ešte nikto nenahliadol do jeho analýzy a prvým bude Maroš Žilinka, ktorý by podľa Kotlára mal spustiť vyšetrovanie v tejto veci. Kotlár zároveň odmietol vyjadrenia lekárov a vedcov, ktorí jeho analýzu spochybňujú a tvrdia, že vakcíny sú bezpečné. Podľa jeho slov nikto nevidel analýzu, preto sa nemôžu k jej záverom vyjadrovať.

Splnomocnenec vlády zároveň vyzval premiéra Roberta Fica, aby zvolal Bezpečnostnú radu SR, na ktorej sa mali zúčastniť aj prezident Peter Pellegrini, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister obrany Robert Kaliňák aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar.

„Predseda vlády sa k tejto téme nevyjadruje, lebo vie, že neblafujem. On vie, že si počká na to, ako bude musieť sám niesť zodpovednosť za svoje vyjadrenia, ale do tohto dňa mám jeho plnú podporu a dôveru,“ uviedol v marci Kotlár. Bezpečnostná rada mala podľa splnomocnenca vyvodiť závery voči Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý nepreveril vakcíny a dovolil, aby sa nimi očkovalo. „Ak sa ukáže, že nemám pravdu, pred médiami roztrhám svoj lekársky diplom a budem sa ospravedlňovať slovenským občanom,“ vyhlásil Kotlár.