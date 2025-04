Indická prezidentka navštívila automobilku v Nitre. V parku s Pellegrinim zasadila strom

Ten podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa symbolizuje dobré vzťahy Indie a Slovenskej republiky. „Dnes v závode Jaguar Land Rover pracujú viacerí obyvatelia Indie. Aj preto je potrebné udržiavať kontakty a dobré vzťahy medzi našimi krajinami. Vnímam osobné stretnutie s pani prezidentkou ako veľmi pozitívne,“ skonštatoval nitriansky primátor.

Pellegrini prijal indickú prezidentku Murmúovú Video Zdroj: TASR

Ako doplnil, mesto má už od roku 2019 zriadenú organizáciu COMIN, ktorá pomáha zahraničnými zamestnancom pri začlenení sa do bežného života v Nitre, medzi nimi aj indickým pracovníkom.

„Treba povedať, že ľudia, ktorí prichádzajú pracovať do Nitry z Indie, sú už vyškolení v domácich závodoch spoločnosti Tata Motors a je pre nich určitý honor, keď ich vyšlú do Európy. Sú to teda tí najkvalitnejší zamestnanci a spolupráca s nimi je na veľmi dobrej úrovni. My sa im v Nitre snažíme podať pomocnú ruku pri riešení ich životných situácií,“ doplnil Hattas.