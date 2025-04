Prieskum Focusu: Smer stratil, matovičovci rástli, vládu by vedeli zložiť štyri opozičné strany

Najsilnejšou stranou zostáva Progresívne Slovensko so ziskom 21 %, druhý Smer má 19,3 % a tretí Hlas 10,9 %. Do parlamentu by sa dostalo sedem strán a hnutí.

Vyplýva to z výsledkov najnovšej sondáže agentúry Focus, ktorú zadala internetová spravodajská televízia 360tka bývalého moderátora televíznej stanice Markíza Michala Kovačiča.

Do Národnej rady SR by sa ešte dostalo KDH s 8,4 %, Republika s 8,2 %, hnutie Slovensko so 7,3 % a strana SaS so ziskom 6,6 %. Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská aliancia (4,7 %), Demokrati (4,3 %) a SNS (3,9 %).

Na základe prieskumu by PS získalo v parlamente 39 kresiel, strana Smer 36. Hlas by mal v parlamente 20 poslancov, KDH a Republika by mali po 15 mandátov. S 13 poslancami by v NR SR bolo zastúpené hnutie Slovensko, 12 kresiel by získala SaS.

Zostaviť vládu by pri takomto volebnom výsledku dokázali opozičné strany. PS, KDH, Slovensko a SaS by mali v parlamente 79 kresiel. Smer, Hlas a Republika 71.

Prieskum na vzorke 1 020 respondentov realizovali od 1. do 8 apríla.