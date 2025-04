Raši v Ide o pravdu: Verím v reštart koalície, predčasné voľby vylučujem

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Richarda Rašiho v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Nejde o mňa, ide o to, že Slovensko už má ‚navolené‘ všetky ústavné funkcie, povedal Raši o tom, že ho zvolili do čela parlamentu. Verím, že to bude reštart koalície, vylučujem, že by hrozili predčasné voľby, povedal Richard Raši v relácii Ide o pravdu.

Keď ministerstvo financií povie, že návrh Andreja Danka je akceptovateľný, budeme prví, ktorí budú hlasovať za čokoľvek, čo ľuďom uľahčí život. Andrej Danko má často emóciu, ktorú naplno napáli, určite však nebude hlasovať s opozíciou, to môžem všetkých upokojiť, povedal predseda parlamentu v súvislosti s transakčnou daňou.

Ako vníma Raši clá Donalda Trumpa? Vznikla obrovská otázka, s ktorou sa bude musieť Európska únia vysporiadať, tvrdí. Donald Trump môže urobiť problémy, ktoré sa dotknú každého. Európska únia sa musí začať starať sama o seba, povedal.

