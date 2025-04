Povyberali si čriepky, ktoré sa im hodili. Kubina: Fico s Gašparom prekrútili informácie o zdraví Čurillu

Poukázal na to na sociálnej sieti jeho právny zástupca Peter Kubina. Gašpar konkrétne v utorok 8. apríla na tlačovej konferencii poukázal na údajný policajný záznam, podľa ktorého Čurilla uviedol, že sa necíti byť psychicky v poriadku a užíva lieky. Gašpar tiež Čurillu definoval ako osobu „vysokej nenávisti voči nadriadeným, resp. vrcholným predstaviteľom“. Z tohto dôvodu by podľa Gašpara mali kompetentní riešiť, či by mal byť vôbec policajtom.

Fico a Gašpar o 'čurillovcoch' Video

„Ako obvykle si povyberali, povystrihávali a pospájali slová a slovné spojenia, ktoré sa im hodili a zvyšok zamlčali,“ zdôraznil advokát Kubina na margo predstaviteľov Smeru s tým, že Čurilla v policajnom zázname uviedol, že sa necíti psychicky v poriadku „kvôli stresovej situácii, ktorá mu je spôsobovaná zo strany jednak Úradu inšpekčnej služby a jednak ďalších verejne činných osôb v súvislosti s neustálym bezdôvodným napádaním jeho osoby a vznášaním nezmyselných obvinení“. Zároveň Čurilla poukázal na problémy s chrbticou a s kĺbmi. „Útoky na nepohodlných cez šírenie nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií o ich zdravotnom stave nie sú v prípade pánov z tlačovky ničím novým. Práve naopak, je to ich síce úbohý, ale zato štandardný modus operandi,“ skonštatoval Kubina. Právny zástupca tiež zverejnil záver vyšetrenia Čurillu služobným psychológom z konca marca 2025. Ten konštatuje, že „nezistili psychologickú záťaž v osobnostnej ani v kognitívnej oblasti vyšetrovanej osoby“. Kontrolné psychologické vyšetrenie Jána Čurillu preto pokladajú za neopodstatnené.

Fico zároveň na tlačovej konferencii čurillovcov označil za bandu idiotov a bláznov. „Ja sa nechcem dať zastreliť bláznami tohto typu,“ uviedol premiér s poukazom na to, že vyšetrovateľ Čurilla údajne vlastní päť zbraní. Ten však na verejnej diskusii uviedol, že predmetné zbrane vlastní, keďže je športový strelec. „Nie sú to žiadne guľomety ani nič podobné,“ povedal Čurilla.