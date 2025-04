V Dolnom Štále pristúpia k usmrteniu chovu z preventívnych dôvodov, rozhodli veterinári

Takáč: Farmári, ktorí nedodržia opatrenia v súvislosti s nákazou slintačky, dostanú pokutu Video

Ako vysvetlila ŠVPS SR, cieľom je ochrániť zdravie tisícok zvierat v regióne a zabrániť šíreniu nákazy slintačky a krívačky (SLAK). Epidemiologické šetrenie v danom chove totiž odhalilo, že existoval častý kontakt farmy medzi farmou s potvrdeným ohniskom nákazy v obci Jurová a predmetným chovom v obci Dolný Štál. Na základe týchto nových zistení je tento chov klasifikovaný ako kontaktný chov s ohniskom nákazy v obci Jurová, kde je riziko prípadného rozšírenia vírusu značné a bezprostredné.

„Ak by vzniklo nové ohnisko, bolo by nevyhnutné opätovne vytýčiť reštrikčné zóny v okruhu až 10 km. To by znamenalo nielen testovanie takmer viac ako 120 000 hospodárskych zvierat, zvýšené riziko šírenia nákazy ďalej, sprísnené veterinárne opatrenia a výrazné obmedzenia pri uvádzaní produktov na trh, ale aj implementáciu všetkých potrebných opatrení. V prípade, ak by sa k uvedenému kroku nepristúpilo, mäso zo zvierat pochádzajúcich z fariem v 10 km zóne by sa mohlo dostať do obchodov len pod podmienkou, že by prešlo povinným tepelným spracovaním,“ informovala ŠVPS.

Veterinári dodali, že postup je v súlade s európskou stratégiou zdolávania SLAK. ŠVPS zároveň ubezpečuje verejnosť, že všetky opatrenia sú prijímané na základe odborného posúdenia a v záujme ochrany zdravia zvierat a potravinovej bezpečnosti.