Šutaj Eštok: Po prvom mesiaci náboru chce byť policajtom 1600 ľudí. Psychotesty zostávajú tvrdé, fyzické testy sa upravili

Za prvý mesiac náborovej kampane sa do polície prihlásilo 1600 záujemcov. Za celý minulý rok ich bolo 4500. Na spoločnej tlačovej konferencii o tom na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Kampaň tak zatiaľ považujú za úspešnú.

Šutaj Eštok predstavil nový dizajn policajných áut, využíva slovenskú trikolóru Video

Súčasťou zmien na stabilizáciu personálneho stavu v polícii je aj úprava fyzických testov pri náborovom procese. „Chcem veľmi jasne odkázať všetkým kritikom, že sme určite tú latku nespustili. Práve naopak. Fyzické testy sú naďalej náročné, ale reflektujú aj túto dobu, pretože dnes asi nie je podstatné, či policajt urobí 10 alebo 15 zhybov, ale sú iné fyzické disciplíny,“ uviedol Šutaj Eštok.

Minister aj policajný viceprezident odmietli, že by sa mala meniť časť testov zameraná na psychiku človeka. „To si dnes nikto nedovolí, v dnešnej dobe, tie psychotesty znížiť. Mali sme množstvo prípadov, ktoré zarezonovali aj verejnosťou a naozaj tu nie je na mieste, aby sme túto kategóriu nejak znížili,“ ubezpečil Polakovič. Práca v polícii je podľa ministra náročná nielen fyzicky, ale aj psychicky. „Ak chcete byť policajtom, tak musíte mať v prvom rade na to prispôsobené nielen srdce, ale aj hlavu,“ myslí si.

Šutaj Eštok zároveň oznámil, že rezort pracuje aj na zmenách v iných nárokoch pri vstupe do zboru. Problém podľa neho robia alergie, ale aj nosenie dioptrických okuliarov. Polakovič upozornil, že alergie má dnes množstvo mladých ľudí. Úpravou prešlo aj posudzovanie tetovania.

„Kopec mladých ľudí má tetovanie a to nemôže byť diskvalifikácia toho, aby ste mohli byť policajtom. Samozrejme, to tetovanie musí byť na vhodnom mieste, aby naozaj neznevažovalo prácu Policajného zboru,“ ozrejmil viceprezident. Vhodný by mal byť aj samotný štýl tetovania.

Polakovič zároveň pripustil, že podmienky by sa mohli opätovne upraviť, ak by sa ukázalo, že sú neefektívne. Vysvetlil tiež nový postup hodnotenia disciplín. Starý systém bol založený na bodovaní, kde musel uchádzač získať dostatočný celkový počet bodov. Podľa nového systému musí uchádzač zvládnuť každú disciplínu.

O zmenách vo fyzických testoch informovalo ministerstvo koncom marca. Nový systém platí od apríla. Previerky sa zameriavajú na kľúčové pohybové a koordinačné schopnosti – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Konkrétne zmeny zahŕňajú zúženie disciplín a nahradenie niektorých disciplín. Napríklad disciplína zhyb/výdrž v zhybe sa nahrádza testom výbušnosti, zatiaľ čo doterajší 12-minútový beh sa mení na beh na 1500 metrov. Súčasťou zmien je aj nový spôsob hodnotenia výkonu.

Náborovú kampaň „Staň sa policajtom“ pre rezort dodáva spoločnosť Good Rutt's. Ministerstvo stojí takmer 140 000 eur. Chce ňou prispieť k riešeniu personálneho stavu polície, v ktorej podľa piatkového vyhlásenia ministra vnútra chýba aktuálne približne 3700 policajtov.