Šutaj Eštok oznámil nové zmeny pre policajných kadetov, uľaví aj pri ďalšom teste

Ako uviedol šéf rezortu vnútra, policajný zbor sa s nedostatkom policajtov potýka už desať rokov. Práve vtedy začal platiť dodnes trvajúci trend – čoraz menej záujemcov a čoraz viac výpovedí či odchodov do dôchodku.

„Mojou hlavnou úlohou po nástupe na ministerstvo vnútra bolo v prvom rade ukončiť vojnu v polícii, ukončiť nelegálnu migráciu a urobiť všetko preto, aby sme stabilizovali Policajný zbor a zlomili tú pomyselnú krivku, keď nám zo zboru viac policajtov odchádza, než doň prichádza,“ povedal v piatok (11.4.) na tlačovej konferencii Šutaj Eštok.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Matúš Šutaj Eštok Polícia Na snímke vľavo minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas) na fyzických testoch ako motivácia a výzva aj pre nových policajtov.

Podľa štatistík ministerstva vnútra slúži k 1. aprílu v Policajnom zbore 18 871 policajtov. Plánovaný stav na tento rok je 22 601 a začiatkom mesiaca teda chýbalo až 3 730 policajtov.

V rámci novej kampane z fyzických previerok zmizla disciplína zhyb/výdrž v zhybe. Namiesto nej nováčikov skúšajú testom výbušnosti. Rezort tiež odstránil 12-minútový beh, po novom stačí zvládnuť 1 500 metrov.

Šutaj Eštok tvrdí, že efekt týchto zmien vidno na prihláškach. Kým za celý vlaňajšok ich rezort evidoval približne 4 500, len za uplynulý mesiac ich obdržal 1 600. To však, samozrejme, neznamená, že sa každý záujemca do polície dostane.

Minister si skúšky vyskúšal, pričom podľa Mareka Fleischera, riaditeľa odboru výcviku policajtov, disciplíny zvládol. Sám však odmietol vyskúšať beh na 1 500 metrov a zaostával tiež v zhyboch.

Kým doteraz mohli testovaní budúci policajti niektorú z disciplín nezvládnuť a vo finále sa im hodnotil celkový počet bodov, po novom už musia splniť všetky disciplíny a body za ne nedostávajú. Ak v jednej zaostávajú, musia to celé skúsiť opäť až za dva mesiace.

Sila, vytrvalosť, rýchlosť

Zmeny pri fyzických testoch pri policajtov, najmä odstránenie behu na 12 minút, pre Pravdu pred časom kritizoval bývalý policajný prezident Štefan Hamran. „Kedysi sa na základných školách behal Cooperov test, takže nie celkom rozumiem tomu, prečo 18– a viacroční ľudia by ho nemohli ísť behať, keď sa dôkladne preverí ich fyzická kondícia,“ uviedol.

Policajný viceprezident Polakovič ale hovorí, že tieto nové previerky reflektujú na zmenu v športe, ktorý sa prirodzene postupom času vyvíja. „Našou prioritou je zvýšiť pohybové schopnosti policajtov, či už je to sila, vytrvalosť alebo rýchlosť,“ uviedol s tým, že štyri disciplíny v previerke boli vybrané dôsledne so zámerom dosiahnuť stanovený cieľ.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Matúš Šutaj Eštok Polícia Na snímke v strede minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas), vľavom Marek Fleischer, riaditeľ odboru výcviku P PZ a vpravo Rastislav Polakovič, viceprezident PZ na fyzických testoch ako motivácia a výzva aj pre nových policajtov.

„My naozaj na mnohých pozíciách nepotrebujeme ľudí, ktorí odbehnú za dvanásť minút tri kilometre. Potrebujeme špičkových dopravných inžinierov, vyšetrovateľov, ľudí, ktorí tú telesnú k svojmu výkonu služby až tak nepotrebujú,“ podotkol.

V štádiu prípravy zmien je preto aj uvoľňovanie nárokov, čo sa týka dioptrií či alergií. Práve tie napríklad IT odborníka či vyšetrovateľa predsa v práci nemusia ovplyvňovať, dodal Polakovič.

Sitom zostávajú psychotesty

Nič sa nezmenilo na tom, že uchádzači musia prejsť psychologickým vyšetrením. Vypĺňajú dotazníky a podstupujú rozhovor s psychológom. Táto časť zakaždým vyradí najviac záujemcov a tak to aj zostane, naznačili Polakovič so Šutajom Eštokom. V psychotestoch sa skutočne nedá povoľovať ani podľa Hamrana.

„V roku 2024 bolo najviac žiadostí o prijatie zamietnutých z dôvodu negatívneho psychodiagnostického vyšetrenia (736) a nesplnenia podmienok z previerky telesnej zdatnosti (379),“ spresnil pre Pravdu hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

Zmeny sa však plánujú v jazyku, v ktorom sa tieto skúšky absolvujú. Ako opísal Matúš Šutaj Eštok, v južných okresoch Slovenska sa stáva, že psychotesty nezvládnu záujemcovia, ktorí by inak mali výbornú šancu stať sa členmi zboru, no jednoducho im prekáža psychologický pohovor v slovenskom jazyku. Ide podľa neho o legislatívne náročný proces, no pripravuje sa preto zavedenie psychotestov v maďarčine.

Podľa Polakoviča tiež polícia zmierňuje požiadavky ohľadom viditeľných tetovaní – no s ohľadom tak na miesto na tele dotyčného, ako aj na samotný obrázok. „Pri tetovaní má Policajný zbor určité vzory, čo už je za hranou a čo nie – alebo čo spadá do trestnej roviny. Určite to nesmie byť tetovanie, ktoré by znevažovalo Policajný zbor,“ uzavrel Polakovič.