Zeman v ta3 debatoval bez Fica. Premiérovi podľa českého exprezidenta prišlo zle ako dôsledok atentátu

Český exprezident Miloš Zeman exkluzívne v ta3

K premiérovi Ficovi poznamenal, že nie je nič zlé na jeho návšteve Vladimira Putina v Moskve. „Keby ste to odsudzoval, pán redaktor, tak rovnako odsúďte Donalda Trumpa, že vedie dvojhodinové telefonické rozhovory s Putinom. To je v podstate to isté,“ uviedol s tým, že amerického prezidenta si odsúdiť nedovolí, pretože je to prezident veľmoci, ale odsúdi premiéra malej krajiny, „čo je dosť zbabelé“.

Malé a stredné krajiny by mali mať zahraničnú politiku zameranú na ekonomickú diplomaciu a nerobiť si nepriateľov, pretože to vplýva na vzájomný obchod, domnieva sa český exprezident.

Zeman by rád v prípade Ukrajiny videl jednotu Európskej únie, „začal by som tým, čo sa v matematike volá najmenším spoločným menovateľom,“ úsilím o prímerie. Európska únia by podľa neho mala byť moderátorom či sprostredkovateľom prímeria, ale do tejto pozície sa už dostal americký prezident Donald Trump. Mal aj určité úspechy, za ktoré Zeman považuje „krehké“ dohody o neútočení na energetickú infraštruktúru a o plavbe v Čiernom mori.

Zeman pri bezpečnostných otázkach upozornil na citát bývalého amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera, ktorý označil za najvážnejšie nebezpečenstvo pre americkú politiku „vojensko-priemyselný komplex“. Týka sa to podľa Zemana aj súčasnosti, všetkých krajín, najmä s trhovou ekonomikou, kde sa uplatňujú záujmy zbrojárskych firiem. Tie hovoria, „nie dve percentá, nie tri percentá, ale rovno napríklad päť percent – tento záujem je v pozadí vidieť, aj keď sa veľmi obratne zakrýva“.

Zeman sleduje so sympatiami počíňanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale v prípade ciel s ním nesúhlasí. Hovorí, že sa opiera o protekcionizmus, čo je zastaraný systém, ktorý škodí všetkým.