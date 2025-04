SNS predloží návrh na zrušenie transakčnej dane na májovú schôdzu

Danko kritizuje transakčnú daň, navrhuje ju zrušiť do konca júna Video

„Oslovili sme koaličných partnerov s iniciatívou pozmeňujúceho návrhu k otvorenému zákonu o dani z príjmov, no keďže ku dohode nestihlo dôjsť, podáme vlastný návrh, kde nepotrebujeme podpisy koaličných poslancov a budeme iniciovať zmeny v zákone o transakčnej dani,“ skonštatoval predseda národniarov Andrej Danko.

Návrhom chce presadiť, aby boli malé firmy a živnostníci s ročným obratom do 100.000 eur od transakčnej dane úplne oslobodení. Na väčšie spoločnosti by sa podľa návrhu mala transakčná daň naďalej vzťahovať. SNS mrzí, že podporu pre svoj návrh nenašla už na tejto schôdzi. Deklarovala však, že zostáva otvorená vecnej diskusii s ostatnými koaličnými stranami.

Súčasná právna úprava je podľa národniarov kontraproduktívna, a to najmä v čase, keď podnikateľské prostredie čelí vysokým nákladom, zložitej administratíve a neistote. Mienia, že oslobodenie malých podnikateľov od transakčnej dane je zodpovedným krokom k spravodlivejšiemu a funkčnejšiemu daňovému systému. „Transakčná daň predstavuje zbytočnú a neprimeranú záťaž pre tých, ktorí vytvárajú hodnoty a pracovné miesta,“ dodali.

Líder národniarov ešte v stredu na tlačovej konferencii povedal, že SNS chce pomáhať malým podnikateľom a živnostníkom, a práve tí teraz ako prví cítia pre transakčnú daň krivdu. „Chcem ale povedať, že pre nás je priorita udržanie tejto vlády,“ uviedol ešte v stredu s tým, že rokoval s ministrom financií a ocenil jeho postup na rezorte. „Je zrejmé, že pri počiatočnom riešení sa veľa vecí nezvládlo,“ uviedol Danko s tým, že úplné zrušenie dane by však spôsobilo deštrukciu štátu. „Máme prísľub od ministerstva financií, že bude vyhodnocovať podnety od ľudí,“ uviedol.

„Nemeníme svoj názor na to, že transakčnú daň treba zrušiť, ale urobíme tak nasledovne,“ uviedol a pomenoval svoje návrhy. Prvým z nich je zrušenie tejto dane pre živnostníkov k 30. júnu 2025. Chce to navrhnúť buď na najbližšej, alebo májovej schôdzi NR SR. Ďalej sa bude usilovať o zrušenie dane z finančných transakcií pre firmy, ktoré dosahujú obrat do 100 000 eur. To by chcel dosiahnuť od konca júla. „Dane by mali byť spravodlivé, nie experimentálne a deptajúce,“ podotkol šéf národniarov.

Tvrdí, že ministerstvo financií reagovalo pri živnostníkoch pozitívne a podporu našiel aj v Hlase. Čo sa týka menších firiem, transakčnú daň im navrhne zrušiť, aj ak s tým rezort súhlasiť nebude, deklaroval.

„Čo sa týka väčších spoločností, chceme dať priestor Ministerstvu financií vychytať chyby,“ dodal. V tomto prípade totiž podľa Danka treba viesť širšiu diskusiu a opozičné návrhy daň úplne zrušiť by ohrozili slovenské financie a sám by to považoval za nezodpovedné.

Ľudia sú však podľa Danka pre daň z finančných transakcií nonstop nahnevaní. „My trváme na zrušení transakčnej dane pre živnostníkov a pre firmy s obratom do 100 000 eur,“ doplnil s tým, že to považuje za svoju politickú povinnosť. Verí, že v rámci koalície dôjde k dohode bez nejakého vydierania.

Daň z finančných transakcií začala platiť len 1. apríla, no sociálne siete okamžite zaplavili príspevky podnikateľov plné sťažností a nespokojnosti. Upozorňujú, že im berie chuť rozvíjať biznis. Marcový dotazníkový prieskum od spoločnosti MojeSidlo.sk ukázal, že zhruba každý desiaty živnostník, malá alebo stredná firma spomína alebo vážne zvažuje ukončenie podnikania. Ďalších 21,1 % o tom hovorí ako o alternatíve.