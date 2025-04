Pellegrini pripúšťa, že by sa mohli konať predčasné voľby

Prezident SR Peter Pellegrini pripúšťa, že by sa mohli konať predčasné parlamentné voľby. Upozornil pri tom na spory v koalícii. Má preto obavy, že ak to takto pôjde ďalej, Slovensko predčasné voľby čakajú. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Nie je si však istý, či by v súčasnosti predčasné voľby pomohli vyviesť krajinu z marazmu.

„Niekedy si fakt kladiem otázku, či chce koalícia vydržať celé volebné obdobie, alebo sa jeden z jej partnerov chystá na predčasné voľby,“ vyjadril sa. V tomto kontexte pripomenul situáciu s voľbou predsedu parlamentu, taktiež problémy v kluboch Slovenskej národnej strany a Hlasu. Post predsedu Národnej rady (NR) SR bol prázdny celé mesiace po tom, ako bol na jar minulého roka Pellegrini, ktorý vtedy parlamentu šéfoval, zvolený za prezidenta. Hlas, ktorému podľa koaličnej zmluvy daná pozícia prináleží, presadzoval Richarda Rašiho, ktorý sa napokon predsedom parlamentu stal na sklonku marca. O post ale opakovane prejavoval záujem aj Andrej Danko. Z klubu SNS sa na jeseň minulého roka odčlenila skupinka poslancov Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom.

Skupina „rebelov“ sa vyčlenila aj v Hlase, na čele so Samuelom Migaľom. Jeden z nich, Roman Malatinec, sa neskôr pridal k huliakovcom. Situácia v koalícii sa zastabilizovala, po tom, ako bol Huliak vymenovaný za ministra cestovného ruchu a Migaľ nahradil Rašiho na poste ministra investícií. Rovnako bola obnovená aj koaličná väčšina v parlamente.

„Od začiatku bolo veľkou chybou, že vládna koalícia na čele s premiérom nebola schopná hneď zastabilizovať koalíciu a venovať sa reálnym problémom. Rok sa tu venovali týmto problémom, a dokonca aj pán premiér (Robert Fico) povzbudzoval Andreja Danka, aby sa uchádzal o post predsedu parlamentu. Povzbudzoval tú krízu v koalícii, namiesto toho, aby sa to snažil hneď v zárodku utlmiť,“ myslí si Pellegrini. „Výsledok dnes pravdepodobne žne, pretože aj napriek akoby domnelému upokojeniu situácie spred dvoch týždňov, kedy som aj ja veril, že sa personálne vyriešili spory v koalícii a ide sa pracovať, máme na stole zase nejaký spor,“ pokračoval. Daný spor podľa neho evidentne vyplýva z nekomunikovania, alebo je prejavom odporu jednej koaličnej strany voči správaniu sa najsilnejšieho koaličného partnera.

Podobne ako v minulosti si ale hlava štátu nemyslí, že by predčasné voľby boli riešením. Poznamenal, že u politických strán nevníma zápas o budúcnosť krajiny. „Neviem, či by nám predčasné voľby pomohli z tohto marazmu a či by sme v marazme nepokračovali aj po predčasných voľbách, len vo vymenenom garde,“ uviedol. „Ak to takto ďalej pôjde, mám obavy, že nás predčasné voľby čakajú,“ dodal.

Pellegrini zároveň deklaroval, že pri predčasných alebo riadnych voľbách bude rešpektovať rozhodnutie obyvateľov. Bol by preto pripravený rokovať aj s hnutím Slovensko či hnutím Republika. „V prípade, ak bude vznikať koalícia, ktorej jednou časťou bude musieť byť Slovensko a v druhej časti možnože Republika, to nikdy neviete, tak potom to, samozrejme, bude na zodpovednosti toho, kto takúto vládu vytvorí,“ povedal. Zatiaľ sú to pre neho hypotetické otázky.

Pellegrini rentu pre Žilinku nepodpíše

Prezident Pellegrini má vážny problém s rentou pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku, zákon nepodpíše. Avizoval že ho, pošle ho naspäť do parlamentu. Dodal, že nemá problém s tým, aby sa prokurátorom po skončení ich funkčného obdobia platil výsluhový dôchodok.

„Mám vážny problém s tým, aby sme generálnemu prokurátorovi priznali rentu, len na základe výmyslu nejakého poslanca, že to má byť po štyroch rokoch, a ani nie po odslúžení plného funkčného obdobia," vyjadril sa.

Hlava štátu v tom nevidí logiku, keďže generálny prokurátor po 20 rokoch aj tak dostane výsluhový dôchodok. „Ak si vláda myslí, že by mal dostať rentu, tak by ju mal dostať po odslúžení plného sedemročného obdobia, a nie keď v polovičke odíde," poznamenal prezident. Renta pre generálneho prokurátora, ktorú nedávno schválil parlament, predstavuje viac ako pättisíc eur mesačne.

Na post podľa neho môže kandidovať každý, kto splní podmienky. Mal by ním byť niekto, kto prokuratúru detailne pozná a nemá to byť človek, ktorý je trestne stíhaný, obvinený alebo obžalovaný.

Pellegrini kritizuje zákon o odškodnení pokút počas pandémie

Prezident považuje covidové amnestie za nebezpečný precedens, uviedol na margo zákona, ktorý pred niekoľkými dňami schválil parlament. Na jeho základe by ľudia, ktorí počas pandémie nedodržiavali opatrenia, mali byť odškodnení. Ide o vládny návrh zákona o odškodňovaní fyzických osôb, ktorý upravuje proces vrátenia pokút a nákladov spojených s protipandemickými opatreniami.

Zákon podľa ministerstva vnútra reflektuje programové vyhlásenie vlády, ktoré sa zaviazalo k obnove dôvery občanov v štátne inštitúcie a zabezpečeniu spravodlivosti v súvislosti s opatreniami prijatými počas pandemického obdobia, ako aj nálezy Ústavného súdu SR a upozornenia verejného ochrancu práv. Účinnosť by mal nadobudnúť 1. mája.

„Neviem, ako sa predkladatelia tohto zákona budú môcť pozrieť do očí pozostalým po obetiach covidu,“ vyjadril sa Pellegrini, označil to za výsmech voči nim (pozostalým). „Neviem si predstaviť, že by sme vyslali signál, že každý, kto porušil pravidlá, má byť odškodnený,“ poznamenala hlava štátu. Prezident dodal, že sa pozrie na tie časti zákona, ktoré by mohli byť podpísané, napríklad o štátnej karanténe, za ktorú si občania museli zaplatiť. Zdôraznil ale, že bude mať vážny problém s podpísaním zákona.