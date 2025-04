Kamera v cele, dohľad psychiatra aj pokusy o samovraždu. Útočník z gymnázia je vo väzbe tretí mesiac

Šestnásty január sa do pamäte obyvateľov Spišskej Starej Vsi navždy zapíše ako deň, kedy sa len 18-ročný študent Samuel S. rozhodol vraždiť. O život pripravil učiteľku Máriu Semančíkovú († 51) a jeho spolužiačku Alenku († 18). S ťažkými zraneniami skončila v nemocnici aj študentka Barbora. Od otrasného činu uplynuli takmer tri mesiace a útočník, ktorému hrozí v krajnom prípade doživotie, je naďalej vo väzbe. Kam sa prípad posunul?

Kým študentov čakala vo štvrtok 16. januára písomka pred polročným hodnotením, Samuel mal prejsť komisionálnymi skúškami, pretože mal individuálny plán. A hoci bol inak excelentným študentom, neprešiel nimi. Namiesto toho vošiel do riaditeľne a rozhodol sa vraždiť, pretože mal byť zo školy vylúčený. Do batohu si vzal nôž s 19-centimetrovou čepeľou a v čiernej mikine a kukle sa po svojom vysporiadal s Máriou, ktorá ho mala skúšať.

Potom vybehol na prvé poschodie, bez slova vošiel do triedy a za ďalší cieľ si vybral Alenku, lebo ho vraj ohovárala. Jeho vyčíňanie chcela zastaviť Barbora, no zaútočil aj na ňu. Keď sa pred ním Alenka pokúšala ujsť, dostihol ju na chodbe pred triedou a ešte niekoľkokrát jej ublížil. Ako sa však priznal, obete mali byť štyri. Detaily vyplývajú z anonymizovaného uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorá má Pravda k dispozícii.

Pred Najvyšším súdom neuspel

Po vraždiacom besnení zo školy ušiel a pred policajtmi unikal lesným porastom. Polícia ho naháňala na štvorkolkách a na slobode ho obmedzila zhruba po hodine v katastri vedľajšej obce Matiašovce. Prezradili ho aj stopy v snehu. Na miesto činu sa vrátil ešte v ten deň kvôli rekonštrukcii prípadu v putách a helme, ale noc už strávil za mrežami. Prípad od vtedy vyšetruje Úrad boja proti organizovanej kriminalite, vyšetrovateľ obvinil Samuela z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v časti dokonanej a včasti v štádiu pokusu.

Po tom, čo prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal návrh na jeho vzatie do väzby, ho eskortovali na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, ktorý rozhodol, že vrah z gymnázia skončí vo väzbe. Podľa prokurátora, s ktorým sa sudca pre prípravné konanie Roman Púchovský stotožnil, existuje dôvodná obava, že by útočník ušiel alebo sa skrýval, aby sa vyhol stíhaniu, keďže mu hrozí trest 25 rokov až doživotie za mrežami. Väzba mu začala plynúť 16. januára o 13:50.

Foto: Pravda, Branislav Caban Základná škola, Spišská Stará Ves, gymnázium, útok nožom Gymnázium v Spišskej Starej Vsi.

„Prokurátor vidí možnú obavu z vyhýbania sa trestnému stíhaniu aj v tom smere, že obvinený hneď po spáchaní predmetného skutku sa snažil ujsť a ukryť v lesnom poraste, pričom za týmto účelom sa snažil aj zbaviť všetkých vecí (mobil. smart hodinky), ktoré by mohli určiť jeho polohu,“ uvádza sa v uznesení. Sudca Špecializovaného trestného súdu vtedy tiež zamietol návrh na uloženie dohľadu probačného a mediačného úradníka nad Samuelom.

Voči uzneseniu útočník podal neskôr námietku, no pred senátom Najvyššieho súdu neuspel a sťažnosť mu zamietol. „Senát dospel k záveru, že dôvody tzv. útekovej a preventívnej väzby, tak ako ich ustálil sudca pre prípravné konanie, sú u obvineného v tomto štádiu konania dané,“ odôvodnila vtedy hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

16. januára o 13:50 ho polícia obmedzila na slobode

ho polícia obmedzila na slobode 16. januára o 18:50 ho zadržal vyšetrovateľ ÚBOK Východ, Košice

ho zadržal vyšetrovateľ ÚBOK Východ, Košice 17. januára odmietol na výsluchu vypovedať

odmietol na výsluchu vypovedať 18. januára prokurátor Krajskej prokuratúry Prešov podal návrh na vzatie do väzby

prokurátor Krajskej prokuratúry Prešov podal návrh na vzatie do väzby 19. januára pred sudcom odmietol vypovedať

pred sudcom odmietol vypovedať 5. februára Najvyšší súd rozhodol, že zostáva vo väzbe

Z výpovede Samuela ešte v pozícii podozrivého totiž podľa Najvyššieho súdu vyplynulo, že by mohol vo vraždení pokračovať. V ohrození by mohla byť nielen spolužiačka, ktorá v deň tragédie v škole nebola, no aj dievča, ktoré napadol v minulosti.

Kedy by sa znova malo rozhodovať o predĺžení väzby Samuela a či sa odvolá, jeho advokát Ľuboš Dobrovič nevie. „Nedisponujeme touto informáciou,“ uviedol Pravde. „Nemôžem sa bez súhlasu obvineného vyjadrovať k možnému použitiu opravných prostriedkov,“ pokračoval. Ak by mali Samuelovi väzbu predlžovať, rozhodovať bude opäť špecializovaný súd. Zostať v nej môže najviac 60 mesiacov, teda päť rokov.

Prehliadli minulosť

Ešte v deň útoku sa do mestečka na Zamagurí vybrali špičky polície, ministri vnútra a školstva a generálny prokurátor. Prvé hlavy začali padať v prvý víkend po tragédii. Rozlúčili sa s riaditeľom miestneho obvodného oddelenia polície v Spišskej Starej Vsi a vo funkcii skončil aj policajný prezident Ľubomír Solák.

Už krátko po útoku sa začali vynárať pochybnosti, či polícia mohla konaniu študenta predísť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) krátko po incidente povedal, že spišskostaroveskí policajti vedeli od žiakov aj učiteľov, že Samuel v škole „vyvoláva strach“ a nie je nepopísaný list papiera. Ukázalo sa tiež, že škola vypracovala 22-stranový dokument s opismi Samuelových vyhrážok spolužiakom. Riaditeľ tamojšej polície ich však nepovažoval za trestný čin, ale za šikanovanie. Navyše, študent sa ešte pár dní pred útokom vyhrážal spolužiakom cez SMS.

Foto: Branislav Caban, Pravda Základná škola, Spišská Stará Ves, gymnázium, útok nožom Miesto kadiaľ z ulice vybehol útočník.

Samuel nastúpil na gymnázium až v druhom ročníku, predtým bol na internáte. Ako opísal jeden zo svedkov tragédie, medzi niektorými spolužiakmi sa vedelo aj to, že mal extrémistické poznámky, niekedy v triede hajloval a chválil sa, že zbil Rómov.

Ako vyplýva z výpovedí svedkov, Samuel bol zameraný proti ženám a mal podľa jedného z nich sklony k sadizmu a agresivite. Jedna z učiteliek uviedla, že si agresivitu u neho nevšimla, no vedela, že má určité problémy. Inak ho považovala za úctivého a vychovaného žiaka. Zmeny sa u neho začali prejavovať až po tom, ako škola na neho musela vypracovať na požiadavku probačného úradu posudok, a keď sa začali množiť informácie, že sa vyhráža dievčatám.

Problémy mal však už od škôlky a do útoku bol súdne trestaný dvakrát. Na základnej škole v deviatom ročník sa ním polícia zaoberala, pretože napadol spolužiačku. Dievča skončilo v nemocnici a od Okresného súdu v Kežmarku dostal zákaz priblížiť sa k nej. Dostal sa do reedukačného centra a dostal podmienku. Neskôr sa ukázalo, že dva dni pred vyčíňaním na gymnáziu o ňom znova rozhodoval sudca. Hoci prokurátor Okresnej prokuratúry v Kežmarku navrhoval, aby sa liečil na psychiatrii, sudca návrh zamietol.

„Zamietol návrh prokurátora Okresnej prokuratúry Kežmarok na uloženie ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou v tom čase mladistvému obvinenému z dôvodu, že nebola splnená jedna zo zákonných podmienok. A to preukázanie, že by páchateľ spáchal trestný čin v súvislosti s duševnou poruchou,“ priblížila po útoku hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Policajt podcenil hrozbu

Postup policajtov začal vyšetrovať Úrad inšpekčnej služby a šéfa oddelenia obvinil z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom. „Policajt mal nesprávne vyhodnotiť závažné informácie o žiakovi, ako informácie bez trestnoprávnej relevancie a nekonať z úradnej povinnosti, a tým spôsobiť obzvlášť závažný následok. Policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová.

Odpovede na otázku, čo je dnes s obvineným policajtom, sme sa nedočkali. „K personálnym otázkam nie je Úrad inšpekčnej služby kompetentný odpovedať,“ dodala hovorkyňa.

Po troch mesiacoch od krvavého besnenia študenta Samuela sme bližších informácií nedostali ani od polície. Prípad naďalej vyšetruje protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite. „Vzhľadom na to, že prípravné konanie je neverejné a tiež vzhľadom na citlivosť predmetnej trestnej veci sa nebudeme k uvedeným otázkam vyjadrovať,“ odpovedala Pravde Zuzana Hrabovská z Odboru komunikácie a Prevencie Prezídia Policajného zboru.

Pokusy o samovraždu

Samuel je vo väzbe od kedy ho policajti obmedzili na slobode. Zo súdu v Pezinku ho previezli do bratislavského Justičného paláca, kde sa však ešte 29. januára pokúsil v cele obesiť. Zabránili mu v tom príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), keď spozorovali, ako prišiel ku vnútornej celovej mreži a začal si dávať posteľnú bielizeň okolo hlavy. Skončil bez zranení, no podobný pokus zopakoval aj po prevoze do väzenskej nemocnice v Trenčíne.

„Rovnako v druhom prípade mal obvinený jeden koniec posteľnej bielizne omotaný okolo krku a druhý priväzoval k vnútornej mreže cely. Príslušníci zboru fyzicky zabezpečili obvineného, čím mu zabránili v realizácii úmyslu obesiť sa. Následne mu odstránili uvoľnili posteľnú bielizeň z oblasti krku a uvoľnili ju z mreže,“ uviedla pre Pravdu Anna Bečková Ragasová z kancelárie riaditeľa ZVJS.

Podľa informácií Pravdy sa odvtedy nepokúšal vziať si život. „Od medializovaných prípadov sa nevyskytol ďalší pokus o samovraždu u žiadnej 18-ročnej väznenej osobe,“ potvrdila Bečková Ragasová. Na cele ho nepretržite monitoruje kamera a jeho psychický stav kontroluje špecializovaný personál, psychológ a psychiater.

O tom, že sa útočník sebapoškodzoval vypovedal aj jeho zo svedkov, ktorému sa k tomu Samuel priznal. Raz si boli spolu sadnúť a rozprávali sa, „ako ide život“ a povedal mu, že si kúpil nôž a necíti sa dobre, pretože má toho veľa, že spolužiaci mu neposielajú poznámky tak, ako by mali. Povedal mu tiež, že sa „samopoškodzuje nožom“.

Či však Samuel oľutoval svoje konanie nie je jasné. Nepovedal to ani jeho advokát. „Nemôžem sa bez súhlasu obvineného vyjadrovať k tejto otázke,“ dodal Dobrovič.