Matovičovo hnutie by podporilo návrh SNS k transakčnej dani. Dankovi drží palce

Opozičné hnutie Slovensko by podporilo návrh SNS na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov. Uviedol to líder hnutia a poslanec Igor Matovič v relácii Politika 24 na Joj 24. Nie je si však istý, či líder národniarov Andrej Danko bude mať s návrhom odvahu až do konca a či „nestiahne chvost“. Drží však Dankovi palce, no považuje za hlúpe, že za zavedenie transakčnej dane najprv zahlasoval.